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慶祝兒童節 苗栗縣各地「童樂會」時間看這裡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
慶祝兒童節，苗栗市立圖書館今天至4月6日，推出「童樂會」主題書展及抽抽樂活動。圖／苗栗市公所提供
慶祝兒童節，苗栗市立圖書館今天至4月6日，推出「童樂會」主題書展及抽抽樂活動。圖／苗栗市公所提供

慶祝兒童節，苗栗縣政府頭份市、銅鑼鄉，及苗栗市公所等地都辦「童樂會」，規畫闖關遊戲、表演、戲劇，還有借閱書抽獎等活動，讓兒童開心充實過屬於自己的節日。

兒童節將屆，縣政府3月29日上午9點在苗栗巨蛋體育館辦理「2025苗栗童樂會」活動，有MOMO姐姐帶動跳、幼兒律動秀等節目，趣味童玩遊戲，及限量兒童節禮物；銅鑼鄉公所3月29日在銅鑼國小操場舉辦「2025銅鑼童樂會」活動，安排6所國小及幼兒園才藝表演，現場園遊會、闖關遊戲，另有DIY創意手作區。

頭份市公所於3月30日下午2點在公所老街露天劇場，舉辦「大手拉小手~定向闖關尋寶趣」，有親子完賽禮，下午4點30分公本所中山堂，蘋果劇團演出兒童劇「巧克力奇緣」，劇情講述了巧克力媽媽與巧克力因為彼此的不理解而交換身體，最終體會對方的辛勞與愛的故事。

此外，苗栗市立圖書館今天至4月6日，推出「童樂會」主題書展，限借閱市圖4本圖書（不含DVD、雜誌），1張借書證1次機會，抽抽樂有機會可獲造型人物拍拍燈、小方巾、書袋、保溫袋等禮物，數量有限。

慶祝兒童節，苗栗市立圖書館今天至4月6日，推出「童樂會」主題書展及抽抽樂活動。圖／苗栗市公所提供
慶祝兒童節，苗栗市立圖書館今天至4月6日，推出「童樂會」主題書展及抽抽樂活動。圖／苗栗市公所提供

兒童節 巧克力 禮物

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