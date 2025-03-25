寶山遭濫倒垃圾 破袋找線索求償

新竹縣關西鳳山溪2023年6月爆發毒物滲流入溪的重大水汙染，造成6千戶停水，台水公司向釀禍的艾斯巴達公司請求損害賠償，法院認定魯姓負責人有過失，判賠476萬元。寶山鄉近日接連發生濫倒廢棄物事件，鄉公所已揪出單據資料，交由警方追查、疾呼重懲。

新竹地院判決書指出，艾斯巴達公司距離關西淨水場僅30至50公尺，廠房邊坡即為鳳山溪，是關西淨水場的取水溪流，魯姓負責人卻將多桶具有毒性及危險性的事業廢棄物存放於廠房，貝克桶因長時間日照、材質劣化，毒物溶液漫流至鳳山溪。

鳳山溪慘遭苯乙烯、重金屬總鉻、總鎘及總鉛等毒物汙染而呈橘紅色，魚群大量死亡，關西淨水場被迫緊急停水，自來水公司第三區管理處算出相關處置費用、營運損失等求償644萬元。

魯姓負責人辯稱知道在廠區內有滲漏廢棄溶液，但沒有漏出去，並認為外漏數量與項目不足以引發巨大災害。法官審酌相關採檢資料，認定魯姓負責人對貝克桶內廢棄溶液有滲漏的預見可能，卻未積極防止滲漏，刑事部分已判決有過失，民事判賠476萬元。

新竹縣環保局指出，環保局已會同環境部將廠內18桶廢液桶，與汙染鳳山溪的底泥清理完成，並依廢棄物清理法重罰業者960萬元。另，鳳山溪上游原有1間合法的廢棄物處理廠，考量民意已在2023年底關廠。

此外，寶山鄉環南路護欄外邊坡、三峰一路50巷路口近日接連發生濫倒廢棄物，估算都超過2百公斤。清潔隊員忍臭破袋翻找，陸續發現有繳款、出貨等單據資料，都交警方追查。鄉長邱振瑋昨說，公所會先代為清運再來求償。