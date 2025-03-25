桃捷挺猿列車 聯票開賣

中華職棒36年賽程周末將開打，桃園捷運公司與樂天桃猿球團合作推出「挺猿彩繪列車」，昨天首航亮相，可見桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威與多名球員圖像躍上彩繪列車。結合桃捷1日票與樂天桃園主場門票的「挺猿聯票」將於今天開賣。

台灣世界棒球12強奪冠及取得WBC世界棒球經典賽門票掀起棒球熱，接著將迎來中職開打，桃捷公司昨舉行「桃捷挺猿」彩繪列車首航活動，桃園市副市長王明鉅與樂天球團領隊川田喜則、桃捷公司董事長沈志藏等人一起搭乘挺猿彩繪列車，體驗從機捷A22老街溪站搭往A20興南站。

今年桃捷挺猿彩繪列車，以樂天球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4球星率球員及樂天女孩為彩繪版面，昨天也吸引不少球迷爭睹挺猿彩繪列車，與樂天女孩互動合照，搶先感受彩繪列車魅力。

王明鉅表示，職棒樂天桃猿開幕戰將在30日樂天桃園棒球場開打，呼籲民眾進場看球，也期許今年樂天隊以「NONSTOP全猿猛進」口號，能一舉奪得總冠軍。

桃捷公司指出，2025挺猿聯票今起在機場捷運各車站開賣，包含桃捷1日票及樂天桃園主場賽事門票各1張，以12強冠軍強星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威等4名球員個人版面的形式製作，兼具實用和收藏價值。分為平日、假日與主題日暢遊票組，價格400至650元不等。