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創投加速器Plug and Play落腳桃園 助企業接軌國際

中央社／ 桃園24日電

桃園市政府經濟發展局今天表示，歷經1年半的積極招商，市府成功引進全球知名創投加速器Plug and Play在桃園設立璞躍台灣有限公司，要協助桃園新創企業加速接軌國際市場。

經發局下午發布新聞稿表示，這次的合作源自桃園市政府於112年8月率團訪問美國加州矽谷Plug and Play總部，與該公司執行長兼創辦人薩伊德．阿米迪（Saeed Amidi，又譯賽義德．阿米迪）簽署合作備忘錄，以打造促進新創產業發展及國際化的創新生態系。

經濟發展局長張誠說，這項合作是推動桃園產業生態系的重要里程碑，Plug and Play規劃於桃園市虎頭山創新園區啟動計畫，近期將公布徵選方式，計畫包含為新創企業提供一對一教練諮詢、提供人才與資金輔導與媒合等國際鏈結機制，發展有潛力公司成為獨角獸。

張誠指出，透過計畫將進行1年2梯次的遴選活動，期望促成更多跨產業技術合作，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、智慧城市、永續發展等跨域應用，達成智慧化、低碳化、高值化等目標。歡迎台灣新創團隊落地桃園，介接Plug and Play全球網絡資源擴展商機。

經發局表示，市府期待以合作計畫遴選推薦台灣傑出新創企業，接受加速輔導及與矽谷同步的專業教練諮詢顧問，有機會參加美國總部的國際峰會，與全球投資機構、企業及技術專家交流，接軌全球產業切入供應鏈。

Play 桃園 經濟發展

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