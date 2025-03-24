竹市府辦幼兒園消防體驗活動 一日小小消防員超萌

兒童節前夕，新竹市府舉辦幼兒園消防體驗活動，今在樹林頭公園停車場超萌登場，今年活動為期2天共2梯次，預計將有1270名學童實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索，以及認識居家常用的消防器材與避難逃生等6項關卡，現場還有搜救犬表演互動。

消防局表示，新竹市各園所報名相當踴躍，今到場幼童約640人，希望藉由活動讓孩童們學習防災知識、了解消防員的辛勞，也讓竹市「公共安全與消防」知識向下紮根，從幼兒園體驗活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，一路讓消防陪著市民成長，一起關注公共安全的重要性。

消防局說明，活動6大關卡均結合消防意象，分別為「電火防線」進行119報案要點與用火用電安全宣導、「防火先鋒」認識救災器材及住警器與學習滅火器及消防栓操作口訣、「天將神兵」體驗橫渡滑索、「凌空救援」雲梯車升空體驗、「地動歷險」地震體驗車、「水龍出擊」滅火射水體驗；更設置救護技術學習區，提供家長及小朋友學習CPR及AED急救技術。此次活動為了增進親子互動體驗。

另外，消防局特別增加橫渡滑索家長體驗區、九宮格投球體驗區及雲梯車搭乘體驗區，提供家長及兒童透過親子互動體驗從遊樂中學習，讓防災教育深入家庭，增進新竹市防災能量。

消防局指出，活動結束後每位小朋友皆獲贈1個精美消防意象蠟筆組，各園所表現良好前3名的小朋友，再額外獲贈1台別具紀念價值的樂高消防車，讓每位參加的小朋友都收穫滿滿、笑容洋溢，創造珍貴的成長回憶。