遭偷倒百斤垃圾寶山公所氣炸 忍惡臭會同警破袋找凶手
新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查，分別前往環南路護欄外邊坡與棄置在三峰一路50巷路口的廢棄物，估算都超過2百公斤，清潔隊員冒險在邊坡找關鍵資訊，終於找到出貨單據等資料，將交由警方循線追查。鄉長邱振瑋今天也譴責業者違法行徑囂張，指示追查到底，祭出重罰，避免成為破窗。
寶山鄉公所清潔隊今天上午會同警方前往稽查，破袋清查內容物個資資訊。被丟在環南路護欄外邊坡的30袋垃圾，重約200公斤，絕大多數都是同樣的紅色垃圾袋包裝，且已經過初步處理，裡面沒有太多跡證。經過清潔隊員忍著髒臭、仔細梳理，終於發現一張登載人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據，交由警方帶回偵辦追查。
此外，棄置在三峰一路50巷路口的廢棄物估算超過300公斤，許多已經滾落竹林下方山坡，清潔隊員冒著危險爬下去撿拾清理。在垃圾袋中發現出貨單據等資料，交由警方循線偵查。
寶山鄉公所說明，這兩案皆屬於一般事業廢棄物，清潔隊皆先代為履行清運，所產生人力、物力相關處理費用，日後都將向行為人求償。
邱振瑋強調「零容忍」，公所也將協助成立三峰社區巡守隊，昨日已經開了籌備會，未來會結合大崎、雙溪、新城、深井各地巡守隊，會同警方加強巡邏，嚴密巡守查緝，阻絕違法偷倒惡行。
清潔隊長徐旭輝指出，「亂丟垃圾」依廢棄物清理法行政告發最高可處6千元罰鍰，但此次研判是不肖業者亂倒一般事業廢棄物，故直接會同警方刑事移送，只要地檢署認定犯罪屬實，將可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元罰金，勢必要施以重刑重罰，才能有效遏止偷倒濫倒歪風。
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