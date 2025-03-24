快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

遭偷倒百斤垃圾寶山公所氣炸 忍惡臭會同警破袋找凶手

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查，分別前往環南路護欄外邊坡與棄置在三峰一路50巷路口的廢棄物，估算都超過2百公斤，清潔隊員冒險在邊坡找關鍵資訊，終於找到出貨單據等資料，將交由警方循線追查。鄉長邱振瑋今天也譴責業者違法行徑囂張，指示追查到底，祭出重罰，避免成為破窗。

寶山鄉公所清潔隊今天上午會同警方前往稽查，破袋清查內容物個資資訊。被丟在環南路護欄外邊坡的30袋垃圾，重約200公斤，絕大多數都是同樣的紅色垃圾袋包裝，且已經過初步處理，裡面沒有太多跡證。經過清潔隊員忍著髒臭、仔細梳理，終於發現一張登載人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據，交由警方帶回偵辦追查。

此外，棄置在三峰一路50巷路口的廢棄物估算超過300公斤，許多已經滾落竹林下方山坡，清潔隊員冒著危險爬下去撿拾清理。在垃圾袋中發現出貨單據等資料，交由警方循線偵查。

寶山鄉公所說明，這兩案皆屬於一般事業廢棄物，清潔隊皆先代為履行清運，所產生人力、物力相關處理費用，日後都將向行為人求償。

邱振瑋強調「零容忍」，公所也將協助成立三峰社區巡守隊，昨日已經開了籌備會，未來會結合大崎、雙溪、新城、深井各地巡守隊，會同警方加強巡邏，嚴密巡守查緝，阻絕違法偷倒惡行。

清潔隊長徐旭輝指出，「亂丟垃圾」依廢棄物清理法行政告發最高可處6千元罰鍰，但此次研判是不肖業者亂倒一般事業廢棄物，故直接會同警方刑事移送，只要地檢署認定犯罪屬實，將可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元罰金，勢必要施以重刑重罰，才能有效遏止偷倒濫倒歪風。

寶山鄉公所說明，這兩案皆屬於一般事業廢棄物，清潔隊皆先代為履行清運，所產生人力、物力相關處理費用，日後都將向行為人求償。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所說明，這兩案皆屬於一般事業廢棄物，清潔隊皆先代為履行清運，所產生人力、物力相關處理費用，日後都將向行為人求償。圖／寶山鄉公所提供

巡守 廢棄物 新竹

延伸閱讀

彰化縣垃圾破袋稽查減量顯著 1800萬獎勵「減廢英雄」

彰化婦人誤將手尾錢丟回收車 清潔隊動用6人找回

彰化婦不慎丟棄丈夫手尾錢 6清潔隊員花1小時找回

新北鶯歌清潔隊40人連署控霸凌 夜間領班遭調非主管職

相關新聞

遭偷倒百斤垃圾寶山公所氣炸 忍惡臭會同警破袋找凶手

新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查，分別前往環南路護欄外邊坡與棄置在三峰一路50...

游智彬爭議不斷 詹江村「不挺徒弟」籲辭桃園市政顧問

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟到處製造事端，要求市府立刻解職。國民黨桃園...

注意停水！竹北、芎林3月27日配合施工 近5000戶停水13小時

台灣自來水公司第3區管理處今天表示，新竹縣竹北市東海里往東，到芎林鄉上山、下山、芎林以及文林4個村共4947戶自來水用戶...

清明祭祖慎終追遠做錯1事 恐罰最高3千嚴重吃官司

清明節將至，民眾到墓地祭祖慎終追遠時，若焚燒紙錢或雜草可能導致火災，桃園市消防局第一大隊龜山分隊今至龜山區第五公墓辦理消...

春天幸福小旅行／苗栗海岸放飛 大海陪騎 山脈共行

在山巒環抱、海風輕拂的苗栗縣，綠色旅遊不只是短暫的旅行，更與這片土地建立深厚連結。縣府推動友善環境、兼具生態與人文內涵的...

游智彬遭控到處鬧場 張善政：不評論市政顧問個人行為

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，桃園市議會民進黨團今開記者會，砲轟游智彬到處製造事端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。