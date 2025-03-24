游智彬爭議不斷 詹江村「不挺徒弟」籲辭桃園市政顧問

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟到處製造事端，要求市府立刻解職。國民黨桃園市議員詹江村今也在臉書發文表示，游不應該藉由市政顧問頭銜抗爭，對市長張善政造成困擾，「譴責游智彬、希望你自己辭掉。」

游智彬上周五持記者證闖入立法院2樓媒體區開直播，與綠營立委助理發生衝突引發爭議，昨日下午又現身「光復桃園 六區全罷」連署站所在的桃園市蘆竹區的多加教會，錄影直播批評教會成為罷免連署站，引發教會志工不滿。桃園市議會民進黨團今開記者會，要求桃市府立刻將游解職。

「大義滅親！自己徒弟自己負責。」詹江村表示，對於游智彬到立法院抗爭的行俠仗義、路見不平義舉，他個人表示敬佩跟讚許，但游智彬不應該藉由市政顧問頭銜，作為自己抗爭的旗幟。

詹江村說，游智彬的行為就像有人自己在外面，勇敢行俠仗義、路見不平的時候，卻對外丟下一句「阮老大是善哥」，顯得自己沒有擔當，也害了張善政。

詹江村表示，市政顧問是聘任職，以提供市府諮詢跟輿情反應，跟市議員或立委等民意代表不同，「不是讓你用這個頭銜，在抗爭的時候搬出來用的」，所以雖然他讚許游智彬的義舉，但仍然強烈要求張善政，將游智彬的市政顧問職解除，游也應該自己辭職，不要讓張善政困擾。

針對近日外界關心，市府稍早則回應，無給職市府顧問為榮譽職，目的為廣泛吸取顧問們對市政的建議，市政顧問在外各種作為，若與市政無關者，皆屬個人行為，基於對市政顧問的尊重，市府不便干涉或發表評論。