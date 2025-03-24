快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

聽新聞
0:00 / 0:00

游智彬爭議不斷 詹江村「不挺徒弟」籲辭桃園市政顧問

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政顧問游智彬爭議不斷，國民黨桃園市議員詹江村（圖）表示，游不應該藉由市政顧問頭銜抗爭，希望他自己辭職。本報資料照片
桃園市政顧問游智彬爭議不斷，國民黨桃園市議員詹江村（圖）表示，游不應該藉由市政顧問頭銜抗爭，希望他自己辭職。本報資料照片

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟到處製造事端，要求市府立刻解職。國民黨桃園市議員詹江村今也在臉書發文表示，游不應該藉由市政顧問頭銜抗爭，對市長張善政造成困擾，「譴責游智彬、希望你自己辭掉。」

游智彬上周五持記者證闖入立法院2樓媒體區開直播，與綠營立委助理發生衝突引發爭議，昨日下午又現身「光復桃園 六區全罷」連署站所在的桃園市蘆竹區的多加教會，錄影直播批評教會成為罷免連署站，引發教會志工不滿。桃園市議會民進黨團今開記者會，要求桃市府立刻將游解職。

「大義滅親！自己徒弟自己負責。」詹江村表示，對於游智彬到立法院抗爭的行俠仗義、路見不平義舉，他個人表示敬佩跟讚許，但游智彬不應該藉由市政顧問頭銜，作為自己抗爭的旗幟。

詹江村說，游智彬的行為就像有人自己在外面，勇敢行俠仗義、路見不平的時候，卻對外丟下一句「阮老大是善哥」，顯得自己沒有擔當，也害了張善政。

詹江村表示，市政顧問是聘任職，以提供市府諮詢跟輿情反應，跟市議員或立委等民意代表不同，「不是讓你用這個頭銜，在抗爭的時候搬出來用的」，所以雖然他讚許游智彬的義舉，但仍然強烈要求張善政，將游智彬的市政顧問職解除，游也應該自己辭職，不要讓張善政困擾。

針對近日外界關心，市府稍早則回應，無給職市府顧問為榮譽職，目的為廣泛吸取顧問們對市政的建議，市政顧問在外各種作為，若與市政無關者，皆屬個人行為，基於對市政顧問的尊重，市府不便干涉或發表評論。

桃園 游智彬 詹江村

延伸閱讀

游智彬遭控到處鬧場 張善政：不評論市政顧問個人行為

桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

新黨游智彬「記者」大鬧立院 綠營：韓國瑜要負責

張善政率團赴新加坡考察 交流智慧政府及AI發展

相關新聞

游智彬爭議不斷 詹江村「不挺徒弟」籲辭桃園市政顧問

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟到處製造事端，要求市府立刻解職。國民黨桃園...

遭偷倒百斤垃圾寶山公所氣炸 忍惡臭會同警破袋找凶手

新竹縣寶山鄉近期接連發生偷倒垃圾劣行，寶山鄉公所清潔隊今天會同警方前往稽查，分別前往環南路護欄外邊坡與棄置在三峰一路50...

注意停水！竹北、芎林3月27日配合施工 近5000戶停水13小時

台灣自來水公司第3區管理處今天表示，新竹縣竹北市東海里往東，到芎林鄉上山、下山、芎林以及文林4個村共4947戶自來水用戶...

清明祭祖慎終追遠做錯1事 恐罰最高3千嚴重吃官司

清明節將至，民眾到墓地祭祖慎終追遠時，若焚燒紙錢或雜草可能導致火災，桃園市消防局第一大隊龜山分隊今至龜山區第五公墓辦理消...

春天幸福小旅行／苗栗海岸放飛 大海陪騎 山脈共行

在山巒環抱、海風輕拂的苗栗縣，綠色旅遊不只是短暫的旅行，更與這片土地建立深厚連結。縣府推動友善環境、兼具生態與人文內涵的...

游智彬遭控到處鬧場 張善政：不評論市政顧問個人行為

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，桃園市議會民進黨團今開記者會，砲轟游智彬到處製造事端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。