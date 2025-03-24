注意停水！竹北、芎林3月27日配合施工 近5000戶停水13小時
台灣自來水公司第3區管理處今天表示，新竹縣竹北市東海里往東，到芎林鄉上山、下山、芎林以及文林4個村共4947戶自來水用戶，預計本周四（27日）早上9點到晚上10點，配合水公司施工必須停水13個小時。
台灣自來水公司第3區管理處表示，這是為了辦理「竹北~新竹雙向供水系統閥類改善工程」之故，停水區域在竹北市只有東海里，以及在芎林鄉則上山、下山、芎林3個村以及部分的文林村用戶。
水公司3區處呼籲前述地區的自來水用戶，近日請提早儲水備用且小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。
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