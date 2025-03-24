兒藝節藝術體驗26日報名 竹市府聯手旅宿業推優惠

2025新竹市兒童遊藝節即將於4月3日至6日在新竹公園展開，今年以「飛翔樂園」為主題，現場規畫雙舞台連續四天超過40場表演，邀請國內外知名表演藝術團體演出兒童劇、音樂劇、馬戲特技等類型節目。

市府指出，今年聯手新竹旅宿業者推出合作方案，民眾入住可限量文創品兌換券，還有機會抽宿住宿券、餐券，民眾可把握機會來遊玩。

文化局說明，市府今年也聯手新竹旅宿業者，包含新竹國賓飯店、新竹福華大飯店、達龍商旅、暐順和選旅、迎曦飯店、大道城飯店、新竹老爺酒店、煙波大飯店等，攜手推出合作方案，凡於指定期間入住合作旅宿，可獲得限量文創品兌換券，送完為止；持兌換券於兒藝節活動期間，至孔廟廣場服務台，可兌換「吉祥物皮卡限量宣導品」，讓超可愛的新竹市政府吉祥物喜鵲「皮卡」，陪你暢遊兒藝節活動。

此外，民眾入住旅宿還有加碼抽獎活動，將於兒藝節4月6日閉幕當天現場抽出幸運者，有機會獲得旅宿住宿券、餐券，以及喜鵲皮卡聯名宣導品；煙波大飯店另提供湖濱館餐廳優惠，凡持兒藝節活動DM至指定餐廳，可享優惠或招待。各種旅宿專案機會難得，不容錯過。