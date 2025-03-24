快訊

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗隨身碟鎖定「woman」

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

兒藝節藝術體驗26日報名 竹市府聯手旅宿業推優惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2025新竹市兒童遊藝節即將於4月3日至6日在新竹公園展開，市府指出，今年聯手新竹旅宿業者推出合作方案，民眾入住可限量文創品兌換券，還有機會抽宿住宿劵、餐劵。圖／新竹市府提供
2025新竹市兒童遊藝節即將於4月3日至6日在新竹公園展開，市府指出，今年聯手新竹旅宿業者推出合作方案，民眾入住可限量文創品兌換券，還有機會抽宿住宿劵、餐劵。圖／新竹市府提供

2025新竹市兒童遊藝節即將於4月3日至6日在新竹公園展開，今年以「飛翔樂園」為主題，現場規畫雙舞台連續四天超過40場表演，邀請國內外知名表演藝術團體演出兒童劇、音樂劇、馬戲特技等類型節目。

市府指出，今年聯手新竹旅宿業者推出合作方案，民眾入住可限量文創品兌換券，還有機會抽宿住宿券、餐券，民眾可把握機會來遊玩。

文化局說明，市府今年也聯手新竹旅宿業者，包含新竹國賓飯店、新竹福華大飯店、達龍商旅、暐順和選旅、迎曦飯店、大道城飯店、新竹老爺酒店、煙波大飯店等，攜手推出合作方案，凡於指定期間入住合作旅宿，可獲得限量文創品兌換券，送完為止；持兌換券於兒藝節活動期間，至孔廟廣場服務台，可兌換「吉祥物皮卡限量宣導品」，讓超可愛的新竹市政府吉祥物喜鵲「皮卡」，陪你暢遊兒藝節活動。

此外，民眾入住旅宿還有加碼抽獎活動，將於兒藝節4月6日閉幕當天現場抽出幸運者，有機會獲得旅宿住宿券、餐券，以及喜鵲皮卡聯名宣導品；煙波大飯店另提供湖濱館餐廳優惠，凡持兒藝節活動DM至指定餐廳，可享優惠或招待。各種旅宿專案機會難得，不容錯過。

住宿券 新竹 飯店

延伸閱讀

參加竹市光臨藝術節 男被騎樓鐵鍊絆倒傷 向店家求償法院判賠

藝次元數位展 王瑋名藝術個展從水墨躍進數位奇幻藝術

新竹海巡查扣「三無」駁油船 押返台北港留置調查

影／腳踢坐壓孩童！新竹幼兒園遭停業 負責人、園長遭法辦

相關新聞

注意停水！竹北、芎林3月27日配合施工 近5000戶停水13小時

台灣自來水公司第3區管理處今天表示，新竹縣竹北市東海里往東，到芎林鄉上山、下山、芎林以及文林4個村共4947戶自來水用戶...

游智彬遭控到處鬧場 張善政：不評論市政顧問個人行為

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，桃園市議會民進黨團今開記者會，砲轟游智彬到處製造事端...

桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期接連現身立法院議場和罷免連署站直播，引發綠營和罷免團體強烈不滿，質疑蓄意鬧場。桃園市...

清明祭祖慎終追遠做錯1事 恐罰最高3千嚴重吃官司

清明節將至，民眾到墓地祭祖慎終追遠時，若焚燒紙錢或雜草可能導致火災，桃園市消防局第一大隊龜山分隊今至龜山區第五公墓辦理消...

春天幸福小旅行／苗栗海岸放飛 大海陪騎 山脈共行

在山巒環抱、海風輕拂的苗栗縣，綠色旅遊不只是短暫的旅行，更與這片土地建立深厚連結。縣府推動友善環境、兼具生態與人文內涵的...

競走少女築夢勇闖日本奪冠 吳宜溱全國自強兒少表揚

桃園家扶中心長期扶助、就讀國中體育班3年級的吳宜溱，從小單親家庭長大，國中時期被發掘競走潛力，加上苦練，她勇奪今年日本東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。