春天幸福小旅行／苗栗海岸放飛 大海陪騎 山脈共行

在山巒環抱、海風輕拂的苗栗縣，綠色旅遊不只是短暫的旅行，更與這片土地建立深厚連結。縣府推動友善環境、兼具生態與人文內涵的綠色旅遊，無論是挑戰火炎山的壯闊步道、沿綠光海風自行車道感受海風吹拂，或在西湖國家級濕地觀察生態之美，都帶領旅人深入探訪苗栗多元的自然魅力與在地故事。

苗栗縣縣長鍾東錦指出，苗栗縣擁有壯麗山脈、悠長的海岸線與豐富的濕地生態。我們深信「綠色旅遊」不僅能提升市民幸福感，也能讓旅客以環保方式探索這片土地的美好。透過推動低碳旅遊、步道建設與生態保護，我們希望讓更多人親近自然，感受苗栗的獨特風景。誠摯邀請大家體驗苗栗的永續魅力，讓這趟綠色旅程成為最難忘的回憶。

西湖國家級濕地 走進生態祕密花園

西湖國家級濕地是苗栗縣最珍貴的自然棲地，這裡不僅擁有豐富的濕地植被與潮間帶生態，更是許多珍貴候鳥的度冬天堂。每年冬季，包括黑面琵鷺、小水鴨等珍稀鳥種，大批遷徙鳥類聚集於此，讓這片濕地成為生態攝影師與賞鳥愛好者的必訪之地。當地設有導覽解說，幫助遊客了解濕地生態的奧祕；園區內設有生態步道與觀景台，適合全家大小漫步探索。

●西湖國家級濕地：

開放時間：每日08:00至17:00

最佳賞鳥時間為清晨與黃昏

建議自駕前往，附近有停車場

火炎山步道 鬼斧神工的台版大峽谷

位於三義與苑裡交界的火炎山步道，因其猶如燃燒火焰的特殊地形，被譽為「台灣大峽谷」。紅褐色岩層在陽光映照下，展現粗獷壯麗的山脈景觀，步道蜿蜒穿梭於懸崖峭壁間，讓登山者彷彿置身於壯闊的異世界。這條步道不僅被選為台灣百大必訪步道之首，更是許多攝影愛好者與登山者心中的夢幻景點。

極具挑戰性的O型環狀步道，從火炎山登山口進入，攀登至山頂後，接南鞍古道下山，完整體驗山岳風貌。步道沿途可俯瞰壯闊的「台版大峽谷」，體驗高山奇景的震撼感。除了壯觀的岩壁，沿途還能發現原生樹種與野鳥，享受森林的療癒氛圍。

●火炎山步道：

步道長度：6.4公里

所需時間：約3.5小時

難易度：低至中等（部分路段陡峭）

國道1號三義交流道下，轉台13線南行至登山口(導航可定位「火炎山登山口」)

綠光海風自行車道 讓大海陪你騎一段

如果你喜愛騎車、熱愛海景，別錯過綠光海風自行車道，北端銜接竹市17公里海岸線，一路往南經竹南、後龍、通霄、苑裡至台中大甲，全長53.2公里。沿著澎湃壯闊的台灣海峽騎乘，讓你忘卻所有俗世煩惱，沿途可欣賞海天一色的美景。道路平坦，適合親子、長者及自行車愛好者騎乘。沿線設有休憩區與觀景平台，適合停留拍照或稍作放鬆。

●綠光海風自行車道：

自行車道長度：53.2公里

可於竹南市區租借單車或自駕至起點（建議導航至「竹南海濱公園」）