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游智彬遭控到處鬧場 張善政：不評論市政顧問個人行為
新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期現身立法院議場和罷免連署站直播，桃園市議會民進黨團今開記者會，砲轟游智彬到處製造事端，要求市府立刻解職。市長張善政則回應，不評論市政顧問在外個人行為，游在立法院的作為也跟桃園市政府完全沒有關係。
游智彬21日因進入立法院開直播引發爭議，昨日下午又突然現身桃園市蘆竹區的多加教會，直播批評教會成為罷免連署站，舉動引發教會志工不滿。游智彬則回，只是「路過」教會看到罷免有點好奇，並非鬧場。
議會民進黨團今開記者會要求市府將游立刻解職。張善政今出席議會臨時會前受訪表示，游智彬是市政顧問，市政顧問強調的是多元化的背景，能夠給市政正面、建設性的一些建議，在市政以外的層面、在外面的行為，都是他們個人行為，基於尊重市政顧問的立場，不會去評論或是干涉市政府外的作為。
對於游被批評，穿著市政顧問的背心在外遊走？張善政表示，市府沒有發給市政顧問制服或是背心，這個背心是他自己做的，「我想所有明眼人都看得到，他在立法院那邊的作為跟桃園市政府完全沒有關係。」
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