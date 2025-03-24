競走少女築夢勇闖日本奪冠 吳宜溱全國自強兒少表揚

桃園家扶中心長期扶助、就讀國中體育班3年級的吳宜溱，從小單親家庭長大，國中時期被發掘競走潛力，加上苦練，她勇奪今年日本東京元旦競走錦標賽金牌，並獲今年全國自強兒少表揚肯定，吳宜溱今天說，是家人和教練的堅實支持後盾，讓她無懼挑戰，勇敢迎向未來。

桃園家扶中心指出，吳宜溱自2015年起接受家扶扶助至今，從小與母親、姊姊相依為命，靠著母親一人不停的加班工作，撫育姊妹2人成長，吳宜溱進入國中體育班後，學業表現曾考進校內前50名好成績，更在田徑競走運動表現優異。

吳宜溱表示，她原本並未選擇競走運動，最初是被好看的田徑隊制服吸引，與同學一同報名加入後，在老練指導下走向競走運動項目，為避免賽事影響學業，她向同學請教和蒐集「黃金筆記」苦讀，兼顧學業和體育訓練。

她在競走運動訓練過程，曾在國2時期面臨瓶頸，去年全國中等學校田徑賽當天狀況不佳，比賽更發生嘔吐，仍堅持比賽，在距離終點前40公尺，領先的她卻被裁判判定「雙腳離地」取消資格，成績不計，她當場淚崩，被工作人員搸出場外，讓她面臨重大挫折，之後重拾信心，在教練等人鼓勵下，調整心態，今年日本東京元旦競走中學女子3公里組比賽，以14分41秒成績，破大會紀錄，勇奪生涯首面國際賽金牌。