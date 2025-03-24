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頭份市兒童節禮物自己選 新興國小學童開心喊買筆記本
兒童節將屆，兒童是主角，苗栗縣頭份市公所連續第二年發給兒童節禮物200元禮券，可到頭份市及毗鄰的竹南鎮特約連鎖商店，購買文具、體育及生活用品等，新興國小學童今天開心大喊要買筆記本。
苗北雙城頭份、竹南近年來發展迅速，全縣人口第一、第二，年輕人口比率相對較高，頭份市公所去年兒童節首度改送200元禮券，讓兒童可以自己作主，選擇想要的禮物，獲得熱烈回響，今年延續200元禮券贈送給全市國小、幼兒園約1萬1000名。
頭份市長羅雪珠今天到新興國小宣布今年兒童節禮物，許多學童開心可以自己選擇兒童節禮物，大喊要筆記本，也有學童表示要買橡皮擦，市公所指出，200元禮券可以到頭份、竹南6家金典連鎖門門市，還有百貨公司的專櫃也加入，讓兒童節禮物有更多元選擇。
苗栗縣部分鄉鎮也有各自兒童節禮物，竹南鎮公所210萬元贈送文具組和畫板，幼兒園3928人、國小6449人，公所表示，文具組和畫板有助於激發兒童的創意和想像力，尤其是畫畫和寫字，可以提高藝術能力，還能增強他們的語言和寫作技能。
後龍鎮兒童節禮物則因應物價上漲，從去年每人100元，調高到200元，其中幼兒園及小學1、2年級送1盒蠟筆盒、1個不鏽鋼餐碗；小學3至6年級送1個後背包；三義鄉公所今年為鼓勵學生下課運動健身享受下課學習樂趣時，隨時補充水分，國小4至6年級送隨身運動水瓶，幼兒園及國小1至3年級送雙飲多用瓶，鄉長呂明忠還會到校發送。
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