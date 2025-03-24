快訊

新商場再＋1！台北101攜手國泰人壽進軍台中 賈永婕：7年可損益兩平

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團今舉行記者會，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。記者朱冠諭／攝影
桃園市議會民進黨團今舉行記者會，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。記者朱冠諭／攝影

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期接連現身立法院議場和罷免連署站直播，引發綠營和罷免團體強烈不滿，質疑蓄意鬧場。桃園市議會民進黨團今天開記者會，砲轟市府默許游智彬到處製造事端，有損市民榮譽，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。

市長張善政回應，游智彬的確是我們的市政顧問，他在市政以外的層面，屬其個人行為，基於尊重市政顧問，不會去評論或是干涉作為。

今天是市議會臨時會第一天，市長張善政到場前，民進黨團舉行「市政顧問大崩壞！張善政還挺不挺？」記者會，參與議員包括李宗豪、黃家齊、魏筠、黃瓊慧、許家睿、李光達、彭俊豪、黃崇真、陳雅倫、張肇良。

黨團總召李宗豪指出，游智彬不僅上周進入立法院媒體席進行直播，使用歧視性字眼羞辱女性立委，昨日更前往南崁多加教會，干擾罷免連署活動進行，「這樣的人一直打著桃園市政顧問名號破壞社會和諧，張善政市政府至今卻不敢表態。」

李宗豪強調，根據桃園市政府市政顧問遴選要點，市政顧問應符合特定專業資格，但質疑游智彬究竟憑藉何種專業獲聘，對桃園市政建設有何實質貢獻？游持續製造爭議的行為是否獲得市長授權，言行是否代表桃園市政府立場，市長應出面說明。

魏筠透露，她多次向市府要求提供市政顧問名單，卻屢遭拒絕，相較台中市政府主動公開市政顧問資訊，桃園市府連基本的顧問總數都不願說，令人擔憂有心人士會利用市政顧問身分在外招搖撞騙。

黃瓊慧直言，游智彬爭議事件不斷，包括近期大鬧于北辰議員服務處、3月19日接連到中壢分局、會稽國小和她的服務處製造騷動，昨日還前往罷免連署站干擾民眾行使公民權利，並在直播中嘲諷訕笑，這樣製造社會衝突的人物為何可以擔任市府顧問？

無黨籍議員于北辰也到場表示，游智彬的行為讓桃園在全國媒體臭名遠播，讓人不禁質疑為何桃園市政顧問能夠大鬧立院、霸凌民選議員及干擾公民活動；桃園市政顧問理應具備交通建設、老人照顧或教育等專業領域的專長，游智彬的專長卻是「造成社會混亂」及「干擾公民團體活動」，這些脫序行為市長必須負起完全責任。

桃園市議會民進黨團今舉行記者會，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。記者朱冠諭／攝影
桃園市議會民進黨團今舉行記者會，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。記者朱冠諭／攝影

張善政 桃園 游智彬 罷免 議員

延伸閱讀

新黨游智彬「記者」大鬧立院 綠營：韓國瑜要負責

張善政率團赴新加坡考察 交流智慧政府及AI發展

張善政訪星國 數碼發展與新聞部長稱讚交流愉快

桃竹竹苗簽大矽谷區域智慧發展倡議 打造城市亮點

相關新聞

桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期接連現身立法院議場和罷免連署站直播，引發綠營和罷免團體強烈不滿，質疑蓄意鬧場。桃園市...

星期評論／候補資格不設防 恐失社宅美意

桃園市政府落實居住正義，積極自辦社會住宅，與興建社宅相關的政府債券也在18日掛牌發行，逐步迎合民眾住的需求。但政策戶與一...

竹市闢北區寵物公園 年中發包

越來越多人飼養毛小孩，新竹市不少飼主反映，目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，也盼北區增設。市府規畫將在...

防止公車發車異常 桃市提高裁罰

搭公車最怕公車脫班、漏班，桃園市交通局為穩定準點率，今年提高裁罰標準，若每月公車路線未達發車準點率95%累積9天將裁罰5...

桃園一號空間創生基地助地方創生 13團隊青年返鄉築夢

桃園市政府青年局今天下午在中壢舉辦今年桃園地方創生永續計畫獲選團隊頒獎，由市府秘書長溫代欣向獲選領航組3隊及創新組10隊...

避免視線盲區 桃園新規統一工地圍籬標準4月上路

桃園目前施工圍籬設置標準不一，轉角處易產生視線盲區，市府建管處今表示將訂定「工地圍籬設計標準規範」，統一施工圍籬高度、材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。