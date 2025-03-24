桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近期接連現身立法院議場和罷免連署站直播，引發綠營和罷免團體強烈不滿，質疑蓄意鬧場。桃園市議會民進黨團今天開記者會，砲轟市府默許游智彬到處製造事端，有損市民榮譽，要求市長張善政立刻將游智彬解除顧問職務。

市長張善政回應，游智彬的確是我們的市政顧問，他在市政以外的層面，屬其個人行為，基於尊重市政顧問，不會去評論或是干涉作為。

今天是市議會臨時會第一天，市長張善政到場前，民進黨團舉行「市政顧問大崩壞！張善政還挺不挺？」記者會，參與議員包括李宗豪、黃家齊、魏筠、黃瓊慧、許家睿、李光達、彭俊豪、黃崇真、陳雅倫、張肇良。

黨團總召李宗豪指出，游智彬不僅上周進入立法院媒體席進行直播，使用歧視性字眼羞辱女性立委，昨日更前往南崁多加教會，干擾罷免連署活動進行，「這樣的人一直打著桃園市政顧問名號破壞社會和諧，張善政市政府至今卻不敢表態。」

李宗豪強調，根據桃園市政府市政顧問遴選要點，市政顧問應符合特定專業資格，但質疑游智彬究竟憑藉何種專業獲聘，對桃園市政建設有何實質貢獻？游持續製造爭議的行為是否獲得市長授權，言行是否代表桃園市政府立場，市長應出面說明。

魏筠透露，她多次向市府要求提供市政顧問名單，卻屢遭拒絕，相較台中市政府主動公開市政顧問資訊，桃園市府連基本的顧問總數都不願說，令人擔憂有心人士會利用市政顧問身分在外招搖撞騙。

黃瓊慧直言，游智彬爭議事件不斷，包括近期大鬧于北辰議員服務處、3月19日接連到中壢分局、會稽國小和她的服務處製造騷動，昨日還前往罷免連署站干擾民眾行使公民權利，並在直播中嘲諷訕笑，這樣製造社會衝突的人物為何可以擔任市府顧問？