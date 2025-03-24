竹市闢北區寵物公園 年中發包

越來越多人飼養毛小孩，新竹市不少飼主反映，目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，也盼北區增設。市府規畫將在樹林頭公園設置北區寵物公園，今年中發包，民代樂見並建議增設廁所、安全措施等，同時應增設監視設備，當發生衝突時有助釐清。

左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」是竹市首座寵物示範公園，1.16公頃場地設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等；第2處寵物專區同樣在東區，是地處市區的興學公園，裡頭開闢寵物區域，設有雙層防護門、狗狗喝水區、民眾休憩座椅、狗狗便垃圾桶及夜間照明等。

竹市府產發處為迎合民眾需求，北區寵物公園預定地落腳樹林頭公園，規畫大、小型犬分區設置狗狗運動區，並設置狗狗運動跳板、飲水設施、遮陽棚、休憩座椅等，可使用空間約2.3公頃。

市府日前邀集相關單位於樹林頭公園辦說明會，市議員林彥甫、黃美慧等人樂見其成，由於樹林頭公園沒有廁所，建議市府一併增設廁所，最好可以設計成方便帶寵物進入的環境，由於當地還有親子公園，也提醒市府強化安全措施、監視設備等，讓家長們放心。

產發處、公管中心回應，樹林頭公園為國防部的土地，由市府代管，廁所屬建物，將與相關單位討論後確認是否能夠興建，至於增設監視設備等建議，也將研議辦理。