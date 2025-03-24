防止公車發車異常 桃市提高裁罰

搭公車最怕公車脫班、漏班，桃園市交通局為穩定準點率，今年提高裁罰標準，若每月公車路線未達發車準點率95%累積9天將裁罰5千元，漏班則直接開罰6千元，並持續協助業者增補公車駕駛人力。台中市也有發車異常罰則，誤點、漏班都會罰，準點率增至95%。

桃竹竹苗TPASS上路後，桃園市公共交通工具運量大增，但公車誤點、脫班有增無減，引發不少民怨。桃市府去年3月推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，由市府與客運業者合作培訓人力，錄取的民眾在5個月訓練期間就能領20萬元，盼解決司機缺額困境。

交通局表示，計畫推出後，桃園市公車駕駛人力從去年1月最低708人，到今年2月增至814人，增幅15%；隨著「駕駛荒」缺口縮小，平均公車發車準點率也從去年4月79.72%低點逐步回升，去年11月93.03%、今年1月94.41%，今年2月更達95%。

為確保服務品質穩定提升，桃市府今年1月起提高考核標準，將每日發車準點率要求從92%調升至95%，若業者在1個月內有9天以上未達標準，每條路線罰5千元，若漏班1次開罰6千元。

桃園市交通局張新福說，除持續增補公車駕駛人力，獲得中央正面回應，正著手針對開放僑外生駕駛公車擬定計畫，今年底前，市府也將完成公車動態新系統建置，加入天候、路況等參數，讓候車民眾更精準掌握。

台中市2019年10月起實施市區公車班次自動稽核制度，透過公車動態系統自動稽核發車狀況，並搭配發車異常罰則，誤點10分鐘內處罰1千元、脫班10分鐘以上罰2千元、漏班每班次處罰5千元，有效改善公車誤點脫班等問題，公車準點率從90%提升至95%。

台中市交通局指出，除鼓勵業者積極招募駕駛，也將持續滾動檢討公車路線及班次，提供完善的服務。