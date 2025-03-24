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星期評論／候補資格不設防 恐失社宅美意

聯合報／ 本報記者陳俊智

桃園市政府落實居住正義，積極自辦社會住宅，與興建社宅相關的政府債券也在18日掛牌發行，逐步迎合民眾住的需求。但政策戶與一般戶可承租的時間長短不同、規定不一，若欠缺完善規畫，長久下來，恐「不患寡而患不均」，成了另一種居住不正義。

桃園自蓋社宅現有4374戶，目前滿租，有1萬多人排隊等待，但其餘規畫的社宅還在分頭興建，僧多粥少情況短期難解，現階段只能等租戶約滿搬出或退租才有機會入住。

依國家政策，社宅有4成戶數須保留給身心障礙、低收、中低收和原住民等弱勢家庭與族群，俗稱「政策戶」，若身分資格不變，可續約3次，最長能租12年。

其餘的6成戶數開放給一般民眾申請的戶數即「一般戶」，只能續約1次，最多6年。

桃園首座社宅「中路二號」共212戶，啟用至今年9月將滿6年，一般戶無法再續約，預估釋出113戶空屋，由候補名單依序遞補；排隊候補者終於有望入住，但候補名單只有一支隊伍，未區分政策戶或一般戶，政策戶也有機會透過一般戶候補管道入住，資格不設限，恐招致一般戶族群怨言。

中路二號是桃園最早興建啟用的自辦社宅，續租資格與候補入住問題已經浮現，轄內其餘11處社宅隨時間推進，6年滿租期一到，未來也會面臨同樣困境。若社宅住戶比例失衡，不僅有失公平，市府企盼將社宅場域打造為「小社會」的願景，也將因此質變。

尤其，市府主張不蓋專屬社宅，例如原民、勞工或青年社宅等，但會訂定一定比例，保障相關族群的申請資格，也是為了消除不必要的標籤。如今一般戶滿租後的候補資格卻不設防，缺乏完整規畫，也恐將挨批標準不一，失去政策美意。

社會住宅已被視為國家解決居住正義的解方之一，民眾對社宅的需求可能隨房屋市場和整體經濟環境等多重因素，逐漸升高，候補入住資格問題若不盡早面對處理，怨言恐越來越多，不能輕視。

桃園 社宅 社會住宅

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