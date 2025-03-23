桃園一號空間創生基地助地方創生 13團隊青年返鄉築夢

桃園市政府青年局今天下午在中壢舉辦今年桃園地方創生永續計畫獲選團隊頒獎，由市府秘書長溫代欣向獲選領航組3隊及創新組10隊授獎，溫代欣表示，市府近年致力輔導培育地方創生，更成立專責創生基地的「一號空間地方創生基地」，長期支持更多年輕人投入地方創生行動。

青年局推動青年投入永續發展行動計畫邁向第8年，今年桃園地方創生永續計畫團隊評選吸引36組團隊報名，最後獲選領航組共3團隊、創新組共10隊頒獎授牌，台東「邸Tai Dang」共同創辦人劉誥洋分享地方創生實戰經驗，說明透過活化閒置空間、串聯在地產業與社群，打造地方特色模式，帶動青年回流。

市府青年局長侯佳齡表示，今年永續團隊計畫有別往年，獲選的團隊是以大帶小方向來推動永續發展，桃園前年成立地方創生北區基地，市長張善政非常重視青年返鄉永續計畫，原來地方創生之外，還有里海共生、原鄉創生多元面相支持各地青年團隊，鼓勵青年返鄉服務，將地方特色創新改變，協助青年築夢。

羅馬廊道職人學苑團隊負責人陳耑予結合3位復興咖啡青農，利用咖啡主軸帶動在地產業，獲選創新組，她說，這次團隊想好不管有沒有獲獎，團隊還是繼續做自己想做的事情，把想法實現，很榮幸獲得肯定，讓團隊更有行動力。