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避免視線盲區 桃園新規統一工地圍籬標準4月上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
施工圍籬設置標準不一，轉角處易產生視線盲區，桃園市建管處今表示將訂定「工地圍籬設計標準規範」，統一施工圍籬高度、材質和警示準則。圖／桃園市都發局提供
施工圍籬設置標準不一，轉角處易產生視線盲區，桃園市建管處今表示將訂定「工地圍籬設計標準規範」，統一施工圍籬高度、材質和警示準則。圖／桃園市都發局提供

桃園目前施工圍籬設置標準不一，轉角處易產生視線盲區，市府建管處今表示將訂定「工地圍籬設計標準規範」，統一施工圍籬高度、材質和警示準則，並要求道路轉角需設置半阻隔式圍籬，新規定將於4月1日上路。

建管處長莊敬權表示，施工圍籬中央、地方各有法規定，包括內政部營建類、環境部環保類、勞動部職安衛等相關法令，地方政府又有自治條例補充，但卻沒有統一標準，導致營建業者在圍籬設置上仍有瑕疵，因此建管處整合各部會法規，推出桃園圍籬標準圖例，讓業者有明確標準可遵循，預期將減少爭議與工安風險，更可提升用路人轉彎視線安全。

莊敬權指出，此次新訂規範中，新增道路轉角處圍籬應設置半通透式，可讓轉彎者視線更清楚，降低碰撞風險，有效提升工區附近車輛、人行安全，對於夏季常見颱風，圍籬架設也有固定標準，降低因強風導致圍籬倒塌的風險。

建管處表示，業者只要使用公版申請表，即可對照工地設置圍籬是否符合規範，新規定將於4月1日上路，建築工程於申報開工時，需同步檢附依施工圍籬標準圖例設置完成的現場照片，並將道路轉角透空設計納入圖例。

莊敬權強調，施工圍籬是工地安全的第一道防線，去年開始推出工地圍籬美學，今年進一步制定圍籬設置標準規範，透過標準化與美感提升，讓建築工程工地不再成為惡鄰居。

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