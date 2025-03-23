竹市南大路水管破掏空卡住垃圾車 拚25日復通行

新竹市南大路550巷昨晚發生路面下陷，導致垃圾車輪胎陷入卡住。竹市府今天指出，自來水管破裂導致路基掏空，漏夜完成初步搶修，預計25日修復路面恢復道路正常使用。

新竹市政府發布新聞稿表示，昨天晚間7時30分許南大路550巷發生路基流失，導致垃圾車輛輪胎卡住，經確認為自來水管滲漏導致路基掏空。

新聞稿中，新竹市工務處指出，現場下陷及掏空面積約0.4平方公尺，深度約60至80公分，經調派吊車到場將受困的垃圾車救援駛離，並展開後續搶修作業。

工務處表示，自來水公司昨晚9時展開水管搶修作業，同時清查掏空處四周，擴大檢查範圍並進行全面灌漿以穩固路基，昨天近深夜12時完成初步搶修。

為確保道路安全，工務處指出，待混凝土強度穩固需至少1天，預計25日進行路面修復，全面恢復道路正常使用，後續會加強道路巡檢與管線維護。

有關昨晚垃圾車收運受到影響，新竹市府表示，當下立刻通知新竹市環保局調派另一輛垃圾車清運此路線垃圾。