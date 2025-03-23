竹市南大路水管破掏空卡住垃圾車 拚25日復通行
新竹市南大路550巷昨晚發生路面下陷，導致垃圾車輪胎陷入卡住。竹市府今天指出，自來水管破裂導致路基掏空，漏夜完成初步搶修，預計25日修復路面恢復道路正常使用。
新竹市政府發布新聞稿表示，昨天晚間7時30分許南大路550巷發生路基流失，導致垃圾車輛輪胎卡住，經確認為自來水管滲漏導致路基掏空。
新聞稿中，新竹市工務處指出，現場下陷及掏空面積約0.4平方公尺，深度約60至80公分，經調派吊車到場將受困的垃圾車救援駛離，並展開後續搶修作業。
工務處表示，自來水公司昨晚9時展開水管搶修作業，同時清查掏空處四周，擴大檢查範圍並進行全面灌漿以穩固路基，昨天近深夜12時完成初步搶修。
為確保道路安全，工務處指出，待混凝土強度穩固需至少1天，預計25日進行路面修復，全面恢復道路正常使用，後續會加強道路巡檢與管線維護。
有關昨晚垃圾車收運受到影響，新竹市府表示，當下立刻通知新竹市環保局調派另一輛垃圾車清運此路線垃圾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言