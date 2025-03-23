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中壢大樓磁磚蹦裂險砸路人 桃市府：逾期未修最高罰30萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，路人經過驚覺摀頭快步經過。圖／取自threads
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，路人經過驚覺摀頭快步經過。圖／取自threads

桃園市中壢龍岡地區一棟7層大樓的四樓上方磁磚，昨天下午突然「蹦」一聲剝落掉下，砸在地面「波波」聲響，經過路人趕緊跑步躲避，網友PO文「危險」，該大樓居民今天上午說，該大樓發生磁磚脫落不常見，可能天冷龜裂，社區管委會定期會請人檢修或修補。

中壢網友在網路PO出影片，昨天下午3時多，中壢龍岡路二段一棟大樓，一名路人經過，突然上方掉落磁磚碎片，路人趕緊用手摀住頭防磁磚碎片砸中，網友驚喊「哎喲我的媽，危險」。

附近鄰居說，該大樓上方突然磁磚掉下來，只聽到「蹦」一聲掉下，有路人走過驚覺趕快跑過去，幸好沒有砸到人。另一名鄰居說，看到該大樓磁磚掉落，砸碎在地面，牆面大約8、9片掉落，還蠻嚇人，會擔心走過被砸到危險。

桃園市府建管處長莊敬權表示，凡通報建築物磁磚脫落案件，依建築法規定，會通知建物所有權人或使用人限期改善，若逾期未改善，將依建築法規定裁罰6到30萬罰款，社區大樓應委請專業廠商檢查外牆磁磚，修繕費用可向建管處申請修繕補助。

中壢龍岡一棟7層大樓五樓上方磁磚，也出現剝落後掉落地面。記者曾增勳／攝影
中壢龍岡一棟7層大樓五樓上方磁磚，也出現剝落後掉落地面。記者曾增勳／攝影
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，零星大小不同磁磚砸碎在在地面危險。記者曾增勳／攝影
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，零星大小不同磁磚砸碎在在地面危險。記者曾增勳／攝影
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，路人經過驚覺摀頭快步經過。記者曾增勳／攝影
中壢龍岡一棟7層大樓四樓上方磁磚「蹦」掉落，路人經過驚覺摀頭快步經過。記者曾增勳／攝影

建築

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