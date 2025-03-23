桃園「幽靈公車」有解？ 交通局提高裁罰 漏班罰6000元

桃園市公車準點率長期為人詬病，「系統上有卻不見蹤影」的幽靈公車更成家常便飯。市府交通局去年起推出「駕駛受訓即就業」計畫，平均準點率已從79.72%提高到95%，今年起也提高裁罰標準，將每日發車準點率標準從92%提高到95%，若累積9天以上未達標，各路線每月處分5000元，漏班每班次處罰6000元。

桃竹竹苗TPASS推出後，桃園市公共交通工具運量大增，但公車誤點、脫班有增無減，引發不少民怨。市府去年3月推出公車駕駛受訓即就業計畫，由市府與客運業者合作培訓人力，錄取的民眾在5個月訓練期間就能領20萬元，盼解決司機缺額困境。

交通局表示，計畫推出後，目前全市公車駕駛已從去年1月最低708人，到今年2月增加至814人，增幅約15%；隨著「駕駛荒」缺口縮小，平均公車發車準點率也從去年4月79.72%低點逐步回升，去年11月已達93.03%、今年1月94.41%，今年2月更達95%。

交通局表示，為提升公車準點率，除持續增補公車駕駛人力，也汰換578輛公車老舊車機，並增加虛擬站點密集度，以便能更精確掌握公車實際發車狀況，預計今年底前，市府將完成公車動態新系統建置，加入天候、路況等參數，讓候車民眾更精準掌握公車到站時間。

為確保服務品質持續提升，市府自今年1月起也提高考核標準，將每日發車準點率要求從92%調升至95%，若業者在一個月內有9天以上未達標準，每條路線將被處以5000元罰款，每次漏班則將面臨6000元罰款。

交通局長張新福指出，桃市受訓即就業計畫推動至今效果顯著，市府另向中央提出「開放僑外人士駕駛公車」及「開放雙層大客車行駛高速公路」等2項提案，皆已獲正向回應，市府正著手針對開放僑外生駕駛公車一案擬定相關計畫，盼未來能與轄內各大專院校攜手推動大客車駕駛培訓建教合作方案。