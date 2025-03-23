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一聲巨響路面塌竹市垃圾車後輪被吞 25日進行路面修復

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府工務處指出，獲報立刻派員搶修，不到5小時已恢復道路通行，今天待混凝土強度穩固至少1天後，將於25日進行路面修復，全面恢復道路正常使用。圖／新竹市府提供
市府工務處指出，獲報立刻派員搶修，不到5小時已恢復道路通行，今天待混凝土強度穩固至少1天後，將於25日進行路面修復，全面恢復道路正常使用。圖／新竹市府提供

一輛垃圾車昨晚7點多行經新竹市南大路550巷，忽然傳出「碰」巨響，隨後車身停止不動，現場民眾原以為是爆胎，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。市府工務處獲報立刻派員搶修，不到5小時已恢復道路通行，今天待混凝土強度穩固至少1天後，將於25日進行路面修復，全面恢復道路正常使用。

工務處說，昨晚7點半接獲通報，指南大路550巷底道路疑似有路面掏空情況，影響交通安全。相關單位立即出動，並於晚間8點抵達現場勘查。

經測漏，確認為自來水滲漏導致路基掏空，現場人員初步評估暫無危險，僅塌陷處有因水滲透而掏空的狀況。下陷及掏空範圍為50×80公分，面積約0.4平方公尺，深度約60至80公分不等。8點10分現場調派吊車成功將受困的垃圾車救援駛離，確保現場安全後，隨即展開後續搶修作業。

工務處說明，市府立即聯繫自來水公司，於晚間9點展開水管搶修作業，同時清查掏空處四周，擴大檢查範圍並進行全面灌漿，以穩固路基。自來水公司於晚間11點13分完成水管搶修，11點27分開始灌漿，並於11點42分完成灌漿作業，11點50分完成路面修復，道路恢復通行。

此外，因垃圾車路線受到影響，市府立即通知新竹市環保局調派另一輛垃圾車清運該路線垃圾，確保垃圾清運作業不受影響。

工務處表示，為確保道路安全，預計於今日待混凝土強度穩固至少1天後，於25日進行路面修復作業，全面恢復道路正常使用。市府將持續加強道路巡檢與管線維護，提升防災應變能力，確保市民交通安全與生活品質，打造安全宜居的城市環境。

目擊網友在臉書「新竹大小事」指出，昨晚7點多他正在南大路下坡路段等待倒垃圾，垃圾車尚在坡上，突然傳來巨響，起初以為是輪胎爆胎，未料上前查看，竟是路面地層下陷，導致垃圾車卡在原地、動彈不得，讓他驚呼：「真的很難忘的記憶，心都碎了！」

新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」
新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」

垃圾車 掏空

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