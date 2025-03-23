家庭寵物無處踏青？ 竹市府：兩處公園外再加樹林頭公園將發包　

不少新竹市民都有飼養寵物，帶家中愛犬至公園遊玩更是生活常態，不過，竹市目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園兩處設有寵物專區，有民眾反映希望發展較早的北區也能設置寵物公園；對此，市府產發處回應，經研議，北區寵物公園預定地點位於樹林頭公園，預計2025年中旬前辦理工程發包。

左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」是竹市首座寵物示範公園，市府2021年斥資1460萬元優化改善，將面積擴大至1.16公頃，並設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等；為了在市區打造友善寵物活動地點，市府2023年挹注108萬元，於興學公園內開闢寵物區域，設有雙層防護門、狗狗喝水區、民眾休憩座椅、狗狗便垃圾桶及夜間照明等。

不過，竹市人口密集，目前僅東區設有兩處寵物公園，民眾希望北區也能設置寵物公園。產發處說，目前北區寵物公園預定地點為北區樹林頭公園，規畫將區分大小型犬設置狗狗運動區，可使用空間約2.3公頃，運動區內將設置狗狗運動跳板、飲水設施、遮陽棚、休憩座椅等，以提供狗狗優質活動休憩空間。

市府日前邀集相關單位於樹林頭公園舉辦說明會，市議員林彥甫說，他樂見市府提出將在樹林頭公園東南側設置寵物公園，分大、小型犬區，且有各式相應的設施，但建議必須設置廁所，最好可以設計成方便帶寵物進入的環境，也盼有更多的遮蔭和休憩座椅，同時應增設監視設備，讓衝突發生時較容易釐清。

市議員黃美慧指出，樹林頭公園目前沒有設置洗手間，未來寵物公園的成立，廁所使用需求勢必更加迫切，希望市府向國防部協商取得興建廁所土地使用權。另外，寵物公園緊臨親子公園，寵物公園的入口閘門應設置更安全的措施，避免毛孩不小心「越獄」，也讓家長們能更放心帶孩子來玩。

產發處回應，有關市議員提出增設廁所及監視設備等建議，將建請市府公園管理單位依據土地權屬及民眾需求評估規畫及設置可行性。