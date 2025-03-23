凱米颱風塌了8月 苗61線大湖鄉2700萬施工半年復建

苗栗縣大湖鄉苗61線2.1公里處，去年7月凱米颱風路基坍塌影響通行，行政院公共工程委員會補助2750萬餘元，縣府發包明天起半年多施工復建，籲請用路人期間配合管制。

凱米颱風去年7月間來襲，造成大湖溪水掏空苗61線2.1公里處路基長約30公尺、寬近3公尺，僅剩一半約3公尺的路面，影響大湖鄉大南村、東興村及泰安鄉大興村等逾500戶人家進出，及農產品運輸，尤其下大雨，及今年汛期將至，地方人士殷盼早日改善。

苗61線2.1公里災害，縣府緊急搶通，並設計預力橋梁、挑梁式路面，人工整坡、擋土牆，及消波塊等工項復建，整治一邊山壁、一邊大湖溪水危害，爭取公共工程委員會同意補助2750萬餘元，3月23日至10月9日上午8點至下午5點施工復建。

縣府指出，苗61線2.1公里災害復建工程，承包商原規畫交通維護計畫採整點放行，縣府評估恐造成民怨，施工期間請用路人配合現場管制通行，減少影響交通程度。