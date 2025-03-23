桃煉廠周邊空品 設空氣盒子監控

中油桃園煉油廠近年頻傳汙染，又以空氣汙染最為人詬病，中油與桃市府討論後，決定由中油出資助市府建置100個「空氣盒子」，監控廠區周邊生活圈空品。對此，地方看法不一，有里長認同可即時掌握數據，但也有里長認為應將經費用於改善設備，才是治本。

桃煉廠落腳桃園近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出和氣爆大火，去年下半年又陸續傳出土壤重金屬汙染、放流水有油汙、空汙和工安傷亡意外，市府為此組團進廠總體檢，揪出32項缺失，開罰超過6百萬元；環保局也統計桃煉廠近2年空汙陳情案多達68件。

國民黨桃園市議員凌濤說，桃煉廠周邊居民常反映空氣有異味，但發生時間往往很短，環保局來不及監測就結束，去年就在議會建議市府要增設空氣盒子。

環保局指出，過去因桃煉廠本身有4個大型空氣監測站，所以環保局未在周邊設空氣盒子，但地方反映有需要，經開會討論，中油同意出資協助環保局設置1百個，設備將分布桃園、蘆竹和龜山等地，總經費5百多萬元，工程已經發包，預計年底建置完成。

另外，過去空品監測設備多設在街道，難以察覺空汙對高樓層住戶影響，此次計畫將從平面走向立體化，同時監測高低樓層空品差異，以便未來作更有效的防治。

桃園區大有里長陳姵樺說，民眾最擔心異味氣體影響健康，每次事情發生，中油雖口頭稱無害，但沒提供數據，很難完全信任，未來即時監控能馬上查數據，多少會放心一點。

不過，檜樂里長莊蔡枝蓮認為，中油應該將錢用在改善煉油設備，防範空汙效果會比添購監控設備有效，也希望未來相關改善議題，地方有更多機會參與。

中油桃煉廠指出，此次合作經過數次開會討論達成決議，中油秉持企業責任與社會責任，出資協助建置空氣盒子，盼設備發揮作用，為民眾健康把關，並帶來更好的生活品質。