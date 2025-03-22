一聲巨響路面塌！民眾倒垃圾大傻眼 新竹市垃圾車後輪被吞

新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，隨後車身停止不動，現場民眾原以為是爆胎，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。市府指出，疑因是自來水滲漏以致地基流失，相關單位正搶修中。

目擊網友在臉書「新竹大小事」指出，今晚7時許，他正在南大路下坡路段等待倒垃圾，垃圾車尚在坡上，突然傳來巨響，起初以為是輪胎爆胎，未料上前查看，竟是路面地層下陷，導致垃圾車卡在原地、動彈不得，讓他驚呼：「真的很難忘的記憶，心都碎了！」

網友也提供照片，畫面只見垃圾車後輪陷入地面「消失一半」，網友見狀也紛紛留言關心地點與原因，有網友留言批評：「豆腐渣工程」，還有民眾質疑：「連道路都有秘寶了？」，也有網友提醒：「南大路550巷，往振興地下道那現在暫時還過不去」。