聽新聞
0:00 / 0:00
一聲巨響路面塌！民眾倒垃圾大傻眼 新竹市垃圾車後輪被吞
新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，隨後車身停止不動，現場民眾原以為是爆胎，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。市府指出，疑因是自來水滲漏以致地基流失，相關單位正搶修中。
目擊網友在臉書「新竹大小事」指出，今晚7時許，他正在南大路下坡路段等待倒垃圾，垃圾車尚在坡上，突然傳來巨響，起初以為是輪胎爆胎，未料上前查看，竟是路面地層下陷，導致垃圾車卡在原地、動彈不得，讓他驚呼：「真的很難忘的記憶，心都碎了！」
網友也提供照片，畫面只見垃圾車後輪陷入地面「消失一半」，網友見狀也紛紛留言關心地點與原因，有網友留言批評：「豆腐渣工程」，還有民眾質疑：「連道路都有秘寶了？」，也有網友提醒：「南大路550巷，往振興地下道那現在暫時還過不去」。
新竹市政府表示，工務處第一時間接獲通知後，立即派員前往現場瞭解情況，經測漏確認為自來水滲漏以致地基流失，目前自來水公司已派工班至現場進行搶修。此外，環保局後續也立即調派另一輛垃圾車清運該路線的垃圾，並未影響垃圾清運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言