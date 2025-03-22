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一聲巨響路面塌！民眾倒垃圾大傻眼 新竹垃圾車後輪被吞

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一聲巨響路面塌！民眾倒垃圾大傻眼 新竹市垃圾車後輪被吞

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」
新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」

新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，隨後車身停止不動，現場民眾原以為是爆胎，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。市府指出，疑因是自來水滲漏以致地基流失，相關單位正搶修中。

目擊網友在臉書「新竹大小事」指出，今晚7時許，他正在南大路下坡路段等待倒垃圾，垃圾車尚在坡上，突然傳來巨響，起初以為是輪胎爆胎，未料上前查看，竟是路面地層下陷，導致垃圾車卡在原地、動彈不得，讓他驚呼：「真的很難忘的記憶，心都碎了！」

網友也提供照片，畫面只見垃圾車後輪陷入地面「消失一半」，網友見狀也紛紛留言關心地點與原因，有網友留言批評：「豆腐渣工程」，還有民眾質疑：「連道路都有秘寶了？」，也有網友提醒：「南大路550巷，往振興地下道那現在暫時還過不去」。

新竹市政府表示，工務處第一時間接獲通知後，立即派員前往現場瞭解情況，經測漏確認為自來水滲漏以致地基流失，目前自來水公司已派工班至現場進行搶修。此外，環保局後續也立即調派另一輛垃圾車清運該路線的垃圾，並未影響垃圾清運。

新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」
新竹市南大路驚傳道路下陷事件，今晚7時許，一輛垃圾車行經550巷突然傳出「碰」巨響，走近查看才發現垃圾車右後輪整個陷進地面。圖／取自「新竹大小事」

垃圾車 新竹

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