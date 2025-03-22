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桃園客庄旅行日推出十大主題遊程 周周有活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影
「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影

「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」，網羅了所有桃園精彩的客家小旅行遊程，形成綿密的客家文化探索網絡，非常適合所有民眾攜家帶眷一同來體驗。

桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，本次活動首次以創新模式串聯桃園各客庄景點，透過旅展推出十大主題遊程，市府將持續整合文化、觀光、農業與青創團隊的力量，致力帶動桃園客庄的「第二個文藝復興」，進一步將桃園客家文化推向國內外舞台。

蘇提到，桃園有愈來愈多客庄青年返鄉發展，將自身專長結合在地特色，是傳承客家文化的重要力量，他以客家酸柑茶為例，希望未來希望能夠發掘更多老師傅帶領年輕人製作、品嘗、傳承、發揮創意行銷的故事，將傳統客家節慶、食材與活動精緻串聯。他也特別感謝各級民意代表、客家文化基金會董監事們以及所有青創團隊支持，一同推展豐富多元又精彩的桃園客庄亮點。

客家局表示，為推廣桃園客庄觀光旅遊，市府已串聯客庄創生團隊、民宿業者、客家餐廳及天光雜貨店等合作品牌，結合7大客家館舍及10大節慶活動，推出十大主題遊程。

同時，市府也建置「桃園客家旅行網」平台，提供民眾獲取客庄食、宿、遊、購等資訊的便利管道。透過此次「桃園客庄旅行日」活動推薦十大遊程，希望民眾無論節慶期間或日常休閒時光，都能輕鬆踏青，感受桃園客庄的獨特魅力。

詳情請關注「2025桃園客庄旅行日」官網、「桃園客家旅行網」，或至「桃園市政府客家事務局」及「遊客帶路 桃園客庄小旅行」粉絲專頁查詢。

「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影
「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影
「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影
「2025桃園客庄旅行日」，由桃園市客家局首度將桃園各個客庄的亮點遊程完整盤點，從山邊到海線，包含了宗教文化慶典、食農教育，乃至於特色花季等，可說是「月月有亮點、周周有活動」。記者翁唯真／攝影

團隊 客家文化 桃園

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