張善政率團赴新加坡考察 交流智慧政府及AI發展

桃園市長張善政19日率市府團隊赴新加坡進行考察，預計今天結束行程；訪查期間就推動智慧治理、捷運建設、公共交通智慧化進行交流，期盼雙邊在智慧城市發展等方面有合作空間。

桃園市政府今天表示，張善政昨天訪問新加坡數碼發展與新聞部（Ministry of Digital Development andInformation，MDDI），與部長楊莉明（JosephineTeo）就新加坡推動數位轉型、AI培力以及產業智慧化等領域進行探討。

市府表示，張善政是台灣首位與楊莉明會面的地方首長，他向對方介紹市府推動智慧製造、帶動傳統產業轉型升級以及相關人才培育等議題，相信未來雙邊在智慧城市發展、數位轉型及人才培育方面有交流合作空間。

市府也說，新加坡數碼發展與新聞部是新加坡政府及社會數位轉型的重要驅動力，當天高階官員也向桃園代表團分享智慧國家2.0願景、國家AI戰略2.0以及新加坡如何將科技導入政務應用，提高公務員應用AI的努力。

楊莉明表示，張善政是科技專家，投身公共事務後致力推動政府智慧化，令人印象深刻；桃園是台灣平均年齡最年輕的城市，對年輕、高科技人才具有強大吸引力。