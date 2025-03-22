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桃園龍南路短短710公尺拓寬要22億 遲未執行原因曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影

桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速釐清狀況再看如何調整，盡速動工。桃園市工務局表示，因徵收經費高達22億元，目前正在確認所有住戶意願，再做後續評估。

市議員舒翠玲說，龍南路每逢上下班尖峰時段，車流壅塞問題嚴重，因龍南路（新生路至大池）未拓寬，大溪往龍岡圓環方向的路段僅有1條車道，而霄裡路從右側切入，導致停止線必須設在霄裡路路口前，霄裡路的車輛切入加劇壅塞。

舒翠玲表示，而新生路左轉龍南路的車輛， 由於龍南路寬度狹小，大型車輛在轉彎時可能會占用大溪往龍岡方向的車道，加劇擁堵。

舒翠玲說，前朝政府就有開說明會說要徵收，但後來停擺，靠近新生路段的住戶房屋老舊，不斷陳情希望被徵收，因此近期再與地方會勘，希望盡速推動拓寬。不過有公寓因為卡到道路邊界上，若拓寬可能會影響結構，已要求相關單位了解影響多大，或是要調整道路邊線方式來拓寬，期盼盡速釐清來推動。

工務局表示，先前推動拓寬的龍南路，現況為雙向共4線道，不過大遲至新生路這段，因有9層樓大樓幾乎一半的房屋會卡到拓寬的徵收範圍，該棟住戶被徵收意願較低，加上拆遷徵收加施工，費用高達22億元，且中壢後火車站也有許多道路要開闢拓寬，目前正在與地方協調，持續了解意願，後續再做評估。

桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區龍南路為連繫中壢至大溪重要道路，靠近霄裡大池約250公尺於2022年拓寬完成，不過大池至新生路約710公尺，現況僅雙向2線道，地方房屋老舊期待市府徵收，不過去有公寓在拓寬邊線上尚未同意，民代希望盡速推動。記者翁唯真／攝影

住戶 房屋 舒翠玲

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