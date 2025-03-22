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林業署新竹分署攜手竹縣府 辦「織一片生態綠網」贈苗活動

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
林業署新竹分署分署長夏榮生、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣新豐鄉長徐煒共同植樹。林業保育署新竹分署／提供
林業署新竹分署分署長夏榮生、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣新豐鄉長徐煒共同植樹。林業保育署新竹分署／提供

林業及自然保育署新竹分署22日與新竹縣政府合作，於新豐鄉新庄子後營區野戰公園舉辦植樹贈苗活動，響應植樹月共同「織一片生態綠網」，由新竹分署分署長夏榮生、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣新豐鄉長徐煒傑、新竹縣新豐鄉民代表會主席田鼎睿及來自新豐鄉各村里鄉親共同種下槲櫟和厚葉石斑木等臺灣原生植物，營造公園未來樹木成林、花叢盛開的繁盛樣貌，吸引獨角仙、蝴蝶等昆蟲、鳥類居住，打造適合親子同遊同樂的生態公園

林業及自然保育署自民國91年起推動「社區林業計畫」，開啟民眾參與森林經營模式，支持社區投入山林巡護與生態保育，融入生物多樣性理念，促進人與自然共生共榮。民國99年起，計畫接軌「里山倡議」，發展生態旅遊、林下經濟與友善農業，形成「里山根經濟」，並與國土生態綠網政策結合，成為臺灣生物多樣性保育及山村永續發展的重要力量。今年，新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會從近30個參與的社區團隊中榮膺甲等肯定。該協會在森林保護與生態永續上表現卓越，培訓巡護人員並成立巡守隊，負責山林巡護，防範火災、盜伐與濫墾通報，並定期巡查與維護霞喀羅國家步道與養老山。執行成效創新且卓越促進部落環境與在地經濟共榮，堪稱典範。頒發的獎牌以國產材雕刻，融合雙手、綠葉與水滴意象，象徵社區團結守護自然、奉獻永續發展的承諾，寓意深遠。

新竹分署夏榮生分署長表示，透過植樹月贈苗活動，在地鄉親將苗木種植於居家庭院、學校校園及社區公園週邊，讓生活角落處處充滿綠意。今年接續去年於新庄子後營區野戰公園植樹活動，看到去年栽植的樹苗都長大了，讓來到公園休憩的民眾能有綠意的景觀，也造就生物棲息的空間，說明了每一棵栽種的樹木，無論大小，都將成為自然環境中的一個節點。這些節點隨著時間推移，從小點擴展成更廣闊的自然棲地，串連各個生態綠化區域，編織出一片綠網。如此，動植物的棲息地與廊道空間得以通暢延展，提供豐富資源促進生物繁衍，逐步推動生態系統的恢復與發展。

新竹分署與新竹縣政府在活動現場發放2,000株原生苗木，包括月橘、萊特氏越橘、忍冬等6種，以及1,000株園藝樹種如熊貓仙丹、矮仙丹等，這些苗木兼具蜜源、景觀、綠籬與在地特色，適合居家周邊栽植，鄉親領取熱情高漲。現場設有多樣宣導攤位，涵蓋保林防火、淺山動物監測成效與保育觀念、生態友善工程及廉政法令教育等主題，透過簡明看板與活潑有趣的互動遊戲，讓民眾了解森林永續作為的重要性。

此外，活動設置「廉政推推樂」、「廉政拼拼樂」及「廉政填填看」等小遊戲，參與者在解說引導下，完成拼圖或將推杯、拼板填入正確空格，進一步認識政府廉政透明化及法制規範建立的意義，寓教於樂地推廣廉政觀念。

頒發新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會甲等社區獎。林業保育署新竹分署／提供
頒發新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會甲等社區獎。林業保育署新竹分署／提供

新竹 楊文科 生態公園

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