提升雪霸公園無障礙步道設施 雪見遊憩區正施工 登山步道照開放
雪霸國家公園為提升雪見遊憩區的設施及服務，提供所有遊客更便捷安全的遊憩體驗，雪霸國家公園管理處已開始沿司馬限林道後段步行區進行無障礙步道施工，長度約290公尺，寬1.1公尺。這項工程盼改善步道設施，使身心障礙者、老年人及攜帶嬰兒車的遊客能更輕鬆地享受這片美麗的森林景觀。
雪管處表示，這項工程3月已開始施工，預計今年5月28日完工；施工期間已設置安全圍欄，施工區域設有明顯標示與警示牌，提醒遊客保持警覺並避免進入施工範圍。目前登東洗水山、北坑山及遊憩區內的林間步道路線都不會封閉，請遊客遵守現場指示並注意腳下安全。
雪管處指出，這次施工計畫將沿司馬限林道後段增設平坦、無障礙的步道設施，讓所有遊客無論年齡或身體狀況，都能輕鬆遊覽雪見遊憩區，感受美麗的自然景觀。未來將持續提供更安全、更便捷的遊憩環境，讓每位遊客都能安心享受。如有任何疑問或需要協助，請洽詢雪見遊憩區，電話(037)962-188，或透過雪管處官網查詢更多施工相關訊息。
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