提升雪霸公園無障礙步道設施 雪見遊憩區正施工 登山步道照開放

雪霸國家公園為提升雪見遊憩區的設施及服務，提供所有遊客更便捷安全的遊憩體驗，雪霸國家公園管理處已開始沿司馬限林道後段步行區進行無障礙步道施工，長度約290公尺，寬1.1公尺。這項工程盼改善步道設施，使身心障礙者、老年人及攜帶嬰兒車的遊客能更輕鬆地享受這片美麗的森林景觀。

雪管處表示，這項工程3月已開始施工，預計今年5月28日完工；施工期間已設置安全圍欄，施工區域設有明顯標示與警示牌，提醒遊客保持警覺並避免進入施工範圍。目前登東洗水山、北坑山及遊憩區內的林間步道路線都不會封閉，請遊客遵守現場指示並注意腳下安全。