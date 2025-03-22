金盞花季持續至4月底 皮皮獅與粉絲共遊尖石那羅

新竹縣吉祥物皮皮獅今天上午攜手粉絲前往尖石鄉那羅灣休閒農業區，展開充滿春日氣息的金盞花小旅行。現場洋溢著歡樂氛圍，大小朋友齊聚一堂，不僅能與皮皮獅近距離互動，還能體驗金盞花花圈 DIY、親自採摘金盞花，沉浸在燦爛金黃的花海美景之中。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州表示，此次見面會特別結合春季限定的金盞花花季，讓粉絲在欣賞金黃花海的同時，認識金盞花的小知識，並透過DIY手作花圈等活動，親身體驗農村田野的樂趣。活動現場更準備限量版皮皮獅紙帽及可愛貼紙，讓粉絲帶著美好回憶滿載而歸。

陳盈州表示，尖石那羅灣休閒農業區以壯麗的自然景觀、濃厚的原民文化與豐富的農事體驗聞名，每年吸引眾多旅客造訪。金盞花花季預計持續至4月底，屆時整片山坡將被金黃色花海覆蓋，形成最夢幻的拍照景點。推薦各地旅客來那羅灣休閒農業區，不僅能欣賞美景、採摘金盞花，還能順道健行步道、泡湯放鬆。