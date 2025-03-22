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張善政訪星國 數碼發展與新聞部長稱讚交流愉快

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）出訪新加坡，昨與星國數碼發展與新聞部長楊莉明交流。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（右）出訪新加坡，昨與星國數碼發展與新聞部長楊莉明交流。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政率團出訪新加坡，昨天參觀星國數碼發展與新聞部，部長楊莉明親自接待，雙方就政府推動數位轉型、AI培力與產業智慧化多有交流，楊會後也在臉書分享過程，稱讚桃園是台灣平均年齡最年輕的城市，對年輕技術人才也具備強大吸引力。

桃園市政府指出，星國數碼發展與新聞部除了負責訊息通信技術、媒體設計、公共圖書館、政府訊息溝通等工作，更負責政府科技研發，是星國政府及社會數位轉型的重要驅動力。昨天交流過程，星國官員介紹該國智慧國家2.0願景、AI戰略及如何將科技導入政務應用，進而提高施政效率。

楊莉明昨親自接待張善政等人，今天上午也在臉書分享照片，文章除了提到昨天交流非常愉快，也介紹桃園是台灣平均年齡最年輕的縣市，對年輕技術人才有強大吸引力。

值得一提的是，張善政此次參訪成為我國第一位拜會楊莉明的地方首長。他在交流中介紹市府推智慧科技帶動傳統產業轉型與升級，也提到桃園積極推動智慧城市治理，盼2地未來在智慧城市發展、數位轉型與人才培育方面能有更多交流合作空間。

桃園市長張善政（左）出訪新加坡，昨與星國數碼發展與新聞部長楊莉明交流。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（左）出訪新加坡，昨與星國數碼發展與新聞部長楊莉明交流。圖／桃園市政府提供

張善政 桃園

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