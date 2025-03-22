打造多寶家庭幸福感親職講座4／12登場 即日起免費報名

新竹縣家庭教育中心將於4月12日上午9時30分，在WSICC暐順國際會議中心舉辦「多寶家庭的多倍幸福」講座，即日起開放免費報名，現場將與家長們分享如何營造幸福和諧的多寶家庭氛圍，讓家長們輕鬆應對多寶家庭的挑戰，享受多倍幸福。

新竹縣家庭教育中心繼去年1月舉辦首場大型嬰幼兒教養講座，邀請講師孫明儀與近250名家長分享如何與孩子建立深厚的親子關係，以及如何成為「夠好」的爸媽，獲得民眾廣大迴響後，今年度再次推出「多寶家庭的多倍幸福」講座，期能嘉惠更多家庭。

本次講座講師孫明儀，不僅在英國倫敦大學學院取得精神分析學派發展心理學碩士學位，在美國密西根大學亦獲得社會工作碩士學位，曾在美國密西根州擔任嬰幼兒心理健康治療師，並擁有台灣社工師執照。孫明儀具備豐富的嬰幼兒教養經驗，將以其專業知識和實務經驗，深入探討多寶家庭中常見的手足相處議題。

講座中將會分享如何建立溫暖的家庭情感，引導孩子學習「輪流」與「分享」，以及如何處理手足之間的爭執與衝突，並且提供實用的教養方法與策略，幫助家長們理解孩子在不同情境下的想法與感受，學習調整對孩子的期待，並允許孩子們擁有自己的想法。同時講師也會與現場家長分享，如何預備大寶迎接弟妹的到來，減少大寶的分離焦慮，並確保大寶仍能擁有父母對其精心陪伴的時間等許多家長關注的問題。