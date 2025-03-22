桃園彩色海芋季29日登場 四季花海妝點國家門面佳

桃園市政府農業局表示，今年的桃園彩色海芋季29日在大園區溪海休閒農業區登場，配合當地特色，依春、夏、秋、冬打造四季花海景觀，為國家門面、國際航道下的地景「穿新衣」，並做為休區典範。

桃園市政府也為彩色海芋季同步新建罐子埤觀景平台、Ubike2.0站與公廁等硬體設施，強化休區服務機能，給遊客更友善的休憩環境。農業局長陳冠義指出，桃園彩色海芋季已成為大園溪海的指標活動，今年花季3月29日至4月6日，適逢兒童節連假，特別以童趣裝置藝術結合生態保育主題，讓小朋友邊玩邊學新知識。

農業局去年編列2000萬元預算，規畫及改善各休閒農業區硬體設備，包括近期在罐子埤步道旁打造全新2層觀景平台，讓遊客可以透過俯瞰視角，欣賞大面積美麗的花海，同時享受埤塘靜謐不同的風光，觀景台會配合活動同步開放。

陳冠義說明，溪海休閒農業區位處大園國際航道下，擔當國家門面，四季變換婀娜多姿，農業局特別規畫四季花海旅遊軸線，春季為彩色海芋季，夏季以沁涼西瓜節為主題，秋季打造雙十國慶花海，冬季推出在地特色農作蕎麥、蘿蔔主題，讓民眾體驗蘿蔔種植農事樂趣，展現溪海休區一年四季旅遊亮點。