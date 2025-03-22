中油桃煉廠頻傳汙染 將設100個「空氣盒子」監控

中油桃園煉油廠近年頻傳汙染，其中又以空氣污染最讓人詬病，民代要求政府為民眾健康把關，企業也要負起責任，而中油與桃園市政府開會討論後，決定出資協助市府建置100個「空氣盒子」，即時監控鄰近桃煉廠的民眾生活圈空品，標案已由市府發包。

中油桃煉廠表示，此次合作經過數次開會討論達成決議，中油秉持企業責任與社會責任，出資協助建置空氣盒子，盼設備發揮作用，為民眾健康把關，也有帶來更好的生活品質。

桃煉廠落腳桃園49年，將近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出波及民宅和氣爆大火，早被周邊居民貼上「嫌惡設施」標籤，而去年下半年又陸續傳出土壤重金屬汙染、排放水有油汙、火警空汙和工安傷亡意外，市府為此組團進廠總體檢，揪出32項缺失，開罰超過6百萬元。

國民黨桃園市議員凌濤關注桃煉廠汙染問題，指空氣汙染對民眾生活有最直接的影響，經常接到桃煉廠周邊居民反映異味問題，但啟動監測往往來不及，因此曾在議會要求環保局在桃煉廠下風處設置空氣盒子即時監測空氣品質，且建置與維護費應由中油埋單；環保局統計，關於桃煉廠空汙的陳情案，前年有39件，去年也有29件。

環保局表示，空氣盒子主要功能是即時監控點位空氣品質有無異常，對民眾健康是否構成危害，監測數據會即時上傳環境部空氣網，分為綠、黃、橘、紅、紫5個警示，一般民眾上網就能查閱，然過去因桃煉廠本身設有4個大型空氣監測站，環保局未在周邊設此裝置。

經開會討論，中油同意出資協助環保局在桃園、蘆竹和龜山等地設置1百個空氣盒子，總經費5百多萬元，已由市府招標發包，3月初完成簽約，但確切設置地點尚在規畫。