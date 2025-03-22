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苗縣青年節表揚 腦麻高中生獲肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
竹南高中學生姚宥米（右二）接受苗栗縣長鍾東錦（左二）表揚。記者胡蓬生／攝影
竹南高中學生姚宥米（右二）接受苗栗縣長鍾東錦（左二）表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府昨舉辦青年節表揚大會，共58人獲獎。值得一提的是，竹南高中2年級學生姚宥米雖先天腦性麻痺不良於行，但不畏艱辛，曾獨力完成3公里迷你馬拉松、泳渡日月潭等壯舉，還遠赴丹麥參加國際腦麻競速車賽，為國爭光不少，昨天也獲表揚。

姚宥米雖然行動不便，但她不放棄學習，在父母陪伴下走訪全台特色學校，後來就讀照南國中，她靠輪椅輔具參加校內大隊接力，全班同學跟著她跑，為她加油打氣，抵達終點後，全場感動起立歡呼，場景深深打動人心，而她努力不懈、熱愛生命的精神讓她2度獲得總統教育獎肯定。

苗栗縣政府昨舉辦「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，姚宥米在父親姚宗元陪同下受獎，由於坐輪椅不方便，縣長鍾東錦也貼心地走下舞台，彎腰頒獎。

縣府表示，除了姚宥米，苗栗還有其他57名優秀青年獲獎，24名來自社會各界，10名大專優秀青年，其他則來自縣內各高中職。他們以卓越的專業能力、熱忱的社會關懷與積極的行動力，在各自領域發揮影響力，為社會帶來正向改變。

青年表揚活動由救國團苗栗縣團委會承辦，主委鍾智文強調，救國團早年因應國家需要而創立，儘管已轉型為社團法人組織，數十年來仍維持辦理優秀青年評選的傳統，協助全國縣市政府辦理「慶祝青年節」活動，今年邁入第73年，培育青年、服務社會的作為從未間斷。

救國團 苗栗縣 青年

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