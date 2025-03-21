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停職的高虹安現身竹市台日少棒賽開幕晚宴 細數培植棒球運動
新竹市第30屆台日少年棒球錦標賽今開幕，由日本大阪日台友好野球團體組成2支明星隊與新竹市的6所國小進行交流賽。停職中的新竹市長高虹安今晚現身開幕晚宴，期盼藉由棒球當成媒介，讓台日的交流更為密切。
高虹安致詞時，特地以日文向在場的日本選手、教練與師生們問好，歡迎他們遠道而來，引起現場一陣驚喜歡呼，同時也對主辦的新竹市體育會棒球委員會表達感謝之意。會後高虹安也和在場選手、校長們合照，現場氛圍熱絡而溫馨。
高虹安表示，台日少年棒球錦標賽，不僅是棒球技術的交流，更是台日友誼的象徵。這項賽事過去曾因故中斷長達4年，她上任後，於去年重啟交流，今年更是第30屆，別具紀念價值。
高虹安指出，基層棒球的發展，需要長期的投入與支持。她上任2年來，市府從場地改善、賽事舉辦到器材汰換更新，全面推動新竹市棒球運動的發展，市府投入高達1200萬深耕新竹市的基層棒球，協助14所小學、5所國中、1所高中改善訓練環境及器材設備，也補助學校社區及社團棒球計畫410萬，提供參賽經費、教練費及購置器材等。
高虹安說，市府也於去年投入百萬預算整修虎林棒球場，她也親自視察，包括入口區、裁判室、球員休息區及改善周邊排水，同時新設觀眾席與3層台座椅，提供參賽選手與觀眾更好的使用體驗，並作為新竹市棒球培訓及各級比賽使用。
高虹安表示，適逢美國職棒MLB開幕賽，大谷翔平熱潮風靡全球，希望台日選手們能夠盡情享受本次賽事，滿載而歸。
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