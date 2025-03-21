桃園150年茶廠磚瓦變媒材成燈具 美學設計展亮相
美學體驗‧設計有感桃園城市創意設計中心2025年度特展，今於桃園市中原營區舉行，桃園八德區的有150年歷史的竹篙厝江家茶廠，循古法製茶，不過環境欠佳，透過城市創意設計中心協助，將瓦片這樣媒材，設計成燈具裝置藝術，變身成茶文化博物館，讓茶廠重新復甦。
桃園市副市長蘇俊賓表示，市府在去年成立桃園城市創意設計中心，致力於匯聚桃園的設計能量，並與在地社區資源緊密結合，推動設計向下扎根、向外擴散，讓藝術在桃園生根茁壯。不僅導入設計力並推動社區共作，更深入結合在地文化與歷史脈絡，與居民產生情感共鳴，共同書寫屬於桃園的獨特故事。
以桃園36年來人口增加100萬及曾被戲稱為「全台最醜車站」的台鐵中壢站為例，說明桃園的美感一直存在，但因城市快速發展，原有空間逐漸不敷使用，擴建破壞了整體美感與和諧。桃園城市創意設計中心的成立，正是希望在城市發展中，透過藝術與設計力的導入，讓桃園的故事更加精彩。
蘇說，明年「台灣設計展」將在桃園舉行，期望能讓全世界看到「有故事、有設計力」的桃園。他也期許未來有更多在地力量與設計團隊加入，為桃園注入新的城市美學與文化動能，讓桃園在設計的道路上不斷攀升，展現更耀眼的風采。
桃園八德區的有150年歷史的竹篙厝江家茶廠，循古法製茶，不過環境欠佳，透過城市創意設計中心協助，將瓦片這樣媒材，設計成燈具裝置藝術，變身成茶文化博物館，讓茶廠重新復甦。
文化局表示，本次展覽以「城市對話框」為核心理念，展現桃園推動城市美學的歷程。展覽於中原文創園區10號倉展出，共有A、B、C及D等4個區域。A區為介紹城創中心成立緣由與目的；B區呈現公部門美學改造與設計培力課程的成果與反思；C區展出藝術進入社區計畫，展現藝術家與在地居民共創的13區成果；D區則分享舊城再生計畫，包括城創中心進駐大廟景福宮旁歷史建物的活動成果。
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