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苗縣表揚優秀青年 縣長鍾東錦鼓勵加入公職服務家鄉

中央社／ 苗栗縣21日電
苗栗縣縣長鍾東錦。圖/苗栗縣政府提供
苗栗縣縣長鍾東錦。圖/苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天舉辦青年節慶祝活動，表揚來自高中職、大學及社會58名優秀青年，縣長鍾東錦鼓勵加入公職返鄉服務，為公部門注入活力創意，讓地方發展增添創新動能。

為慶祝青年節，苗栗縣勞工及青年發展處今天在縣府1樓大廳舉辦114年「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，會中表揚社會優秀青年24名、大專優秀青年10名及高中職優秀青年24名，涵蓋社會、學術、產業與服務等多元領域。其中，曾兩度獲總統教育獎、克服先天腦麻積極挑戰自我的竹南高中學生姚宥米，也在受表揚行列。

鍾東錦出席頒發獎狀及禮券，期勉藉此激勵更多青年發揮潛能，以積極行動力、卓越的專業能力及熱忱的社會關懷，在各自領域發揮影響力，為社會帶來正向改變。

鍾東錦表示，苗栗縣是人文薈萃的好地方，優秀青年在各行各業發光發熱，「希望人才不要外流」，他鼓勵青年考慮加入公部門行列，並能夠返鄉服務。

他說，目前縣府團隊著重執行的老人、親子照顧等各項政策，正是為了減輕青年的煩惱與壓力，此外，警察、消防等公務機關都需要許多人才，公部門有青年注入活力、熱忱及創意，相信與縣府成為好夥伴，服務大眾的力道及政策面向都能執行得更順利。

苗栗縣 鍾東錦 青年

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