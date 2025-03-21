「竹風縣藝」迎兒童節 紙風車劇團打頭陣

2025年竹風縣藝系列活動正式啟動，涵蓋戲劇、音樂及視覺藝術等精彩展演活動，前導「靚靚客家新竹縣」展覽已在桃園國際機場登場，接著迎接兒童節，將由紙風車劇團打頭陣，歡迎全國朋友來竹縣沉浸藝文饗宴。

新竹縣政府秘書長李安妤說，楊縣長上任以來，推廣「竹風縣藝」邁入第4年，成竹縣年度藝文盛事，期望透過文化局與基金會合力精心規畫活動，將藝術帶入鄉鎮，不管是文化藝術推動，以及興建縣立總圖書館及美術館等，都是為竹縣未來榮景打拚，期盼縣府持續與縣議會及藝術家等一起努力為竹縣軟實力耕耘茁壯。

李安妤指出，今年首度跨足桃園國際機場合作舉辦「靚靚客家新竹縣」展覽，於2月起在桃園機場第二航廈接機大廳展出，並將於3月26日及4月25日舉行快閃活動，讓旅客感受新竹縣藝術風采。一系列活動到11月陸續登場，而且全部免費，請大家把握機會，培養欣賞藝術習慣，讓文化藝術產業蓬勃發展。

文化基金會副執行長田芮熙提到，為迎接兒童節，本周日由紙風車劇團與台灣特技團聯手演出《愛麗PU的奇境夢遊》在新豐溪南中崙三元宮登場，以愛麗絲夢遊仙境故事為藍本改編的大型雜技舞台劇。4月3日竹東客家戲曲公園將迎來舞鈴劇場《海洋慶典》，以扯鈴為圓心，將音樂、影像等劇場科技，結合舞蹈、戲劇、體操、現代馬戲及歌手演唱等表演藝術，打造超越想像的飛行世界。

文化局長朱淑敏指出，7月9日至8月17日，美術館將舉辦張德貴攝影個展，展現其獨特的影像語彙與攝影風格；9月11日至28日由許文融邀請展接力登場，帶來精湛藝術創作。而書法藝術愛好者則千萬別錯過10月22日至11月30日，由胡國龍老師在文化局美術館展出書法個展，呈現書法藝術的深厚底蘊與現代創新。