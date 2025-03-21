「竹風縣藝」迎兒童節 紙風車劇團打頭陣
2025年竹風縣藝系列活動正式啟動，涵蓋戲劇、音樂及視覺藝術等精彩展演活動，前導「靚靚客家新竹縣」展覽已在桃園國際機場登場，接著迎接兒童節，將由紙風車劇團打頭陣，歡迎全國朋友來竹縣沉浸藝文饗宴。
新竹縣政府秘書長李安妤說，楊縣長上任以來，推廣「竹風縣藝」邁入第4年，成竹縣年度藝文盛事，期望透過文化局與基金會合力精心規畫活動，將藝術帶入鄉鎮，不管是文化藝術推動，以及興建縣立總圖書館及美術館等，都是為竹縣未來榮景打拚，期盼縣府持續與縣議會及藝術家等一起努力為竹縣軟實力耕耘茁壯。
李安妤指出，今年首度跨足桃園國際機場合作舉辦「靚靚客家新竹縣」展覽，於2月起在桃園機場第二航廈接機大廳展出，並將於3月26日及4月25日舉行快閃活動，讓旅客感受新竹縣藝術風采。一系列活動到11月陸續登場，而且全部免費，請大家把握機會，培養欣賞藝術習慣，讓文化藝術產業蓬勃發展。
文化基金會副執行長田芮熙提到，為迎接兒童節，本周日由紙風車劇團與台灣特技團聯手演出《愛麗PU的奇境夢遊》在新豐溪南中崙三元宮登場，以愛麗絲夢遊仙境故事為藍本改編的大型雜技舞台劇。4月3日竹東客家戲曲公園將迎來舞鈴劇場《海洋慶典》，以扯鈴為圓心，將音樂、影像等劇場科技，結合舞蹈、戲劇、體操、現代馬戲及歌手演唱等表演藝術，打造超越想像的飛行世界。
文化局長朱淑敏指出，7月9日至8月17日，美術館將舉辦張德貴攝影個展，展現其獨特的影像語彙與攝影風格；9月11日至28日由許文融邀請展接力登場，帶來精湛藝術創作。而書法藝術愛好者則千萬別錯過10月22日至11月30日，由胡國龍老師在文化局美術館展出書法個展，呈現書法藝術的深厚底蘊與現代創新。
戲劇演出方面，9月至10月將由明華園戲劇總團於關西鎮國小帶來傳統戲曲演出，台灣戲曲學院青年劇團及風綵客家戲劇團分別於竹東鎮五穀宮與峨眉鄉衛生所旁帶來精彩的客家大戲展演，傳遞客家文化精神。 詳情可至新竹縣文化局官網或關注新竹縣文化基金會粉絲專頁https://reurl.cc/W0Ljzy查詢。
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