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新竹雙罷2階連署今晚開講 白秀政績反擊 藍辦說明會

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
為正面迎向民進黨大罷免，國民黨黨主席朱立倫今天也到新竹縣竹東鎮參加全台首場政策說明會，並直指民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」。記者郭政芬／攝影
為正面迎向民進黨大罷免，國民黨黨主席朱立倫今天也到新竹縣竹東鎮參加全台首場政策說明會，並直指民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」。記者郭政芬／攝影

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」第2階段連署已啟動2周，新竹雙罷總部、公民罷團都陸續展開宣傳行動；而民眾黨新竹黨部也秀政績展開反擊，要大家向綠色恐怖說不；藍營也舉辦多場說明會反對罷免

竹竹四罷公民團體今天晚間5點在新竹火車站站前廣場開講，邀請擁有百萬訂閱、以反共聞名的YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場，另外，「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉也會到場聲援開講，廣場也設行動連署站，安排志工協助填寫，衝刺第2階段連署。

為正面迎向民進黨大罷免，國民黨黨主席朱立倫今天也到新竹縣竹東鎮參加全台首場政策說明會，並直指民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，呼籲民眾要有警覺，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同志，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政。

民眾黨新竹黨也在臉書秀出高虹安政績反擊，強調自從高虹安及現任市府團隊上任以來，積極推動市政改革。然而，從2022年市長選舉至今，一直遭受著來自綠營的惡意造謠、抹黑和攻擊，如今綠營再次發動攻擊，意圖以惡意的罷免手段，重新奪回新竹市，目的不過是分化社會，製造對立和紛爭，剝奪市民的選擇權。

近日也有疑似支持者印出不少「竹市反惡霸！支持高虹安！」文宣，挨家挨戶放在民眾住家信箱，但文宣並未署名。對此民進黨籍新竹市議員劉崇顯也批，最近收到許多民眾陳情，家裡的信箱被塞滿許多「護航貪汙市長」的反罷免文宣，造成許多人甚至是社區的困擾，同時也直指高虹安的政績，大多數皆為自前朝開始設計並爭取中央補助的建設。

民進黨籍新竹市議員劉崇顯也在臉書提倡大罷免，並直指高虹安的政績大多數皆為自前朝開始設計並爭取中央補助的建設。圖／劉崇顯提供
民進黨籍新竹市議員劉崇顯也在臉書提倡大罷免，並直指高虹安的政績大多數皆為自前朝開始設計並爭取中央補助的建設。圖／劉崇顯提供
新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」第2階段連署已啟動2周，新竹雙罷總部、公民罷團都陸續展開宣傳行動；而民眾黨新竹黨部也秀政績展開反擊，要大家向綠色恐怖說不。圖／民眾黨新竹黨部提供
新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」第2階段連署已啟動2周，新竹雙罷總部、公民罷團都陸續展開宣傳行動；而民眾黨新竹黨部也秀政績展開反擊，要大家向綠色恐怖說不。圖／民眾黨新竹黨部提供

罷免 高虹安

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