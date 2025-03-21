捷運聯盟齊聚桃園交流 專題聚焦軌道安全風險管理

由雙北、桃園、台中和高雄5都捷運公司成立的「捷運聯盟」，今天下午在桃園捷運公司開上半年交流會，活動聚焦國道安全風險管理，也探討各項創新作為，由於新加坡SMRT加入討論，聯盟也盼「5+1」力量能在國際立足，甚至到國外競標軌道工程。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授蔡輝昇引言時指出，2001年納莉颱風衝擊北捷淹水、2003年南韓地鐵縱火釀嚴重死傷、2018年台鐵普悠馬蘇澳出軌死傷慘重、2020年荷蘭列車衝出尾軌懸在半空，很多意外都讓人覺得不可思議，但它就是發生了，然有些意外可以靠偵測事前防範，值得注意。

專題主講人、中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成表示，要避免意外事故，風險管理很重要。沒事故不代表絕對安全，因為還是又發生的可能，而要做到0風險非常困難，因此如何將其降到最低，是聯盟各成員該思考的方向。

今天交流會除了安排專題座談，也安排交流論壇，北捷探討國道創新作為，新北提出車前AI辨識偵測系統，桃園談數位創新與智慧捷運，台中談軌道創新形塑城市新典範，高雄則分享數位孿生在高捷的應用。另外，新加坡SMRT公司也將在會中分享Kaizen改善文化。

桃園副市長蘇俊賓表示，各地軌道建設週期不一樣，北捷相對成熟，桃園、台中準備起步，大家除了能就人才方面交流，在採買、技術研發方面也能交流，甚至期待未來還能有更深一層的文化交流，大家一起成長。