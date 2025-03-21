竹市代理市長邱臣遠率團赴高雄市參訪 借鏡交通成功經驗

新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及高雄智慧城市展，透過深入交流與觀摩，汲取高雄市在交通、文化與科技領域的成功經驗，互相學習特色與優勢。

邱臣遠指出，市府透過此次標竿學習，拓展視野，吸取創新思維，並將高雄市的成功模式轉化為推動新竹市發展的動力，進而提供市民更優質的公共服務。邱臣遠強調，只有持續學習與不斷創新才能進步，打造更智慧、更便捷的城市環境，也期望未來能與高雄市有更多市政上的交流合作，共同為城市發展努力。

市府表示，此次行程包含參訪高雄輕軌，深入瞭解綠能運輸與智慧管理如何提升公共運輸效率；走訪駁二藝術特區，觀摩歷史文化與藝術及創意產業的融合，成功實現區域轉型；參觀高雄流行音樂中心，學習流行音樂文化與地方特色結合，並帶動周邊產業發展的實務經驗；最後參加高雄智慧城市展，即是探索智慧治理、淨零循環及智慧醫療等領域的最新技術發展。