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竹市代理市長邱臣遠率團赴高雄市參訪 借鏡交通成功經驗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，市府團隊前往高雄市參訪，拓展視野、吸取創新思維，並將高雄市的成功模式轉化為推動新竹市發展的動力，進而提供市民更優質的公共服務。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，市府團隊前往高雄市參訪，拓展視野、吸取創新思維，並將高雄市的成功模式轉化為推動新竹市發展的動力，進而提供市民更優質的公共服務。圖／新竹市政府提供

新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及高雄智慧城市展，透過深入交流與觀摩，汲取高雄市在交通、文化與科技領域的成功經驗，互相學習特色與優勢。

邱臣遠指出，市府透過此次標竿學習，拓展視野，吸取創新思維，並將高雄市的成功模式轉化為推動新竹市發展的動力，進而提供市民更優質的公共服務。邱臣遠強調，只有持續學習與不斷創新才能進步，打造更智慧、更便捷的城市環境，也期望未來能與高雄市有更多市政上的交流合作，共同為城市發展努力。

市府表示，此次行程包含參訪高雄輕軌，深入瞭解綠能運輸與智慧管理如何提升公共運輸效率；走訪駁二藝術特區，觀摩歷史文化與藝術及創意產業的融合，成功實現區域轉型；參觀高雄流行音樂中心，學習流行音樂文化與地方特色結合，並帶動周邊產業發展的實務經驗；最後參加高雄智慧城市展，即是探索智慧治理、淨零循環及智慧醫療等領域的最新技術發展。

市府說明，透過此次標竿學習，市府團隊不僅能深入瞭解高雄市在智慧城市與文化創新方面的成功經驗，更從中汲取可行的政策與實踐方式，進一步激發創新思維與改進措施。藉由學習與交流過程，將為市府未來的組織轉型與提升行政效能奠定堅實基礎。

新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及高雄智慧城市展。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及高雄智慧城市展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，此次行程包含參訪高雄輕軌，深入瞭解綠能運輸與智慧管理如何提升公共運輸效率。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，此次行程包含參訪高雄輕軌，深入瞭解綠能運輸與智慧管理如何提升公共運輸效率。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊於3月19日至20日前往高雄市參訪，實地考察高雄輕軌。圖／新竹市政府提供

成功 高雄市 高雄流行音樂中心

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