桃園環北路、興和路口樹木擋視線車禍多 將改善

桃園市中壢區環北路與興和路口本月才發生擦撞事故，桃園市人本交通推動協會表示，發生車禍原因主要為支道未停讓主道發生碰撞，及環北路直衝人行道自撞路樹事件，希望相關單位改善，避免車禍再發生。

北區養護工程分局中壢工務段回應，將增繪視覺化減速標線、於該路口外側車道繪設網狀線及牌面，相關道路設施遷移及標線標誌增設預計於4月30日前完成。

40歲的黃姓女轎車駕駛，本月行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷。

桃園市人本交通推動協會前天邀相關單位一同會勘並說，發生車禍原因主要為支道未停讓主道發生碰撞，及環北路直衝人行道自撞路樹事件，當天在會勘過程中也觀察到許多支道不停讓主道等的不適任駕駛行為。

桃園市人本交通推動協會說，現場討論預計短期內會先新增契型減速標線、標線型路口正交化（直角交會）等改善措施。此外，針對遮蔽路口視線及行人動線的行道樹及燈桿，中壢區公所與桃園養工處將協助調整，消防栓也將改為地下化。

中壢工務段表示，前天與相關單位辦理現勘作業，針對人行道路樹、路燈桿件及消防栓請地方政府及管線單位辦理遷移作業，增加用路人鄰近路口時行車視距，確保來車狀況無虞。

中壢工務段說，針對台1線環北路工務段將增繪視覺化減速標線、於該路口外側車道繪設網狀線及牌面，相關道路設施遷移及標線標誌增設預計4月30日前完成。