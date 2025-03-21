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影／鍾東錦盼青年人才留鄉服務 讓苗栗公部門戰力倍增

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，共有58人獲表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，共有58人獲表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，從社會青年到高中學生共58人獲表揚，縣長鍾東錦強調獲獎青年都是苗栗各行各業的「人才庫」，希望大家未來能留在家鄉且投入公部門服務，可為苗栗形成一股強大的戰力。

今年獲獎的學校優秀青年，其中竹南高中二年級女生姚宥米在國小、國中時，都曾獲得總統教育獎肯定，她因先天腦性麻痺不良於行，但她不畏艱辛，在父母陪伴下走訪全台各地特色學校，也曾獨力完成3公里迷你馬拉松、泳渡日月潭，並遠赴丹麥參加國際腦麻競速車競賽，是亞洲首位世界框架徑賽腦麻競速車T71短跑選手，共累積8金2銀2銅，排名亞洲第一，世界第十一。

姚宥米讀照南國中時，使用輪椅輔具參加校內大隊接力，全班同學為了支持她，都跟在她後方跑，宥米到終點全場感動起立歡呼，場景深深打動人心。上午她由父親姚宗元陪同到縣府接受表場，明年即將升大學，宥米目前考慮以特殊選才管道，爭取進入清大不分系就讀。

縣府表示，今年共有58名優秀青年獲獎，其中社會優秀青年24名、大專優秀青年10名及高中職優秀青年24名，涵蓋社會、學術、產業與服務等多元領域。他們以卓越的專業能力、熱忱的社會關懷與積極的行動力，在各自領域發揮影響力，為社會帶來正向改變。

青年表揚活動由救國團苗栗縣團委會承辦，主委鍾智文強調，救國團早年因應國家需要而創立，儘管已轉型為社團法人組織，數十年來仍維持辦理優秀青年評選的傳統，協助全國縣市政府辦理「慶祝青年節」活動，今年已邁入第73年，協助政府、培育青年、服務社會的作為從未間斷。

苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，共有58人獲表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，共有58人獲表揚。記者胡蓬生／攝影
國立竹南高中二年級女生姚宥米上午由父親姚宗元( 右）陪同到縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
國立竹南高中二年級女生姚宥米上午由父親姚宗元( 右）陪同到縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
國立竹南高中二年級女生姚宥米接受表揚，縣長鍾東錦走下禮堂舞台頒獎給她。記者胡蓬生／攝影
國立竹南高中二年級女生姚宥米接受表揚，縣長鍾東錦走下禮堂舞台頒獎給她。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，縣長鍾東錦（中）強調獲獎青年都是苗栗各行各業的「人才庫」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣內各界慶祝青年節「苗青引領 榜樣青春」表揚大會，縣長鍾東錦（中）強調獲獎青年都是苗栗各行各業的「人才庫」。記者胡蓬生／攝影

救國團 苗栗縣 青年

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