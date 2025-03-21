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苑裡第七公墓遷葬作業將動工 29日春季法會全天候交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮青埔生命紀念園區將在後方增設殯儀館設施，公所近日將開始代為起掘並安置於園區善緣堂。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮青埔生命紀念園區將在後方增設殯儀館設施，公所近日將開始代為起掘並安置於園區善緣堂。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所為擴大興辦青埔生命紀念園區，規畫新增殯儀館等設施，第七公墓範圍內的公告遷葬期滿仍有232門墓基，公所近日將開始代為起掘並安置於園區善緣堂，遷葬作業預計5月中旬完成。

苑裡鎮公所表示，位在山腳里的青埔生命紀念園區，其腹地第七公墓內也將再規畫設置殯儀館，增設小靈堂、禮儀廳及多元葬區等設施，以提供民眾充足且完善的生命禮儀服務。

第七公墓面積大約2.8公頃，經前期區域更新計畫查估，起掘範圍內共計632門墳基，自2022年4月開始公告遷葬至今，已逾400門由後代子孫領回。針對經公告期滿尚未領回的墓基，近日動工展開起掘作業，5月中旬完成，後續將由公所代為遷葬，安置於青埔生命紀念園區善緣堂。

鎮長劉育育表示，此次起掘作業為後續興建殯葬設施的重要前置作業，公所將持續推動後續水土保持曁周邊道路改善工程及殯葬設施的興建，讓鎮民就近享有完善生命禮儀之服務。

另外，今年春季法會即將於3月29日（周六）舉行，當日人潮眾多，因致民國中停車場有工程進行暫不開放，請民眾優先將車輛停放青埔農倉停車場，若空位不足也請遵循交通指引至致民國中北側道路的備用停車區，並搭乘免費接駁車前往園區。

由於當日全天車輛均不得駛入園區 ，請遵守工作人員、巡守隊和警察交通管制，民眾也可擇日提早前往祭拜，以避開人潮。

公墓 青埔

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