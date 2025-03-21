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石門水庫至新竹聯通管工程 4月工程再推進將管制道路
「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」具有石門水庫跨域支援新竹寶二水庫水源調度功能，有助於新竹地區整體供水穩定，並提升供水系統調度韌性。聯通管隧道標工程迄今年3月19日止實際進度達24.4%，進度超前約14.1% ，預計2028年6月完工。現為加速趕工提前完成，預計自今年4月起施作竹28-1鄉道約2公里路段。
北水分署表示，聯通管隧道標工程規畫自4月展開竹28-1鄉道埋管施工，3月7日已先辦理地方說明會，將交通管制規畫向民眾說明，後續北水分署將督導施工廠商趕辦完成，並要求確保施工品質與安全。
4月起要施作的竹28-1鄉道約2公里路段施工，工程規畫分3段施工，台三線至竹28-1鄉道土地公間路段，採全線封閉施工，預計施工期間為今年6至12月，民眾進出改由臨時替代道路（紅色路線）通行。
28-1鄉道土地公至水頭伯公間路段，採日間上午8時至下午5時封閉施工，施工期間為明年1至12月，民眾進出改由水頭伯公旁替代道路（綠色路線）通行 。
水頭伯公至東安里13鄰鄰長住宅間路段，採日間單線雙向管制通行，施工期間為今年4月至12月。
工程除避免夜間施工外，將於埋管期間在重點路口派人指揮交通，另施工區段設置標誌、護欄、警示燈等措施，替代道路則設置路燈及引導標誌，並於施工前開放試行1個月。北水分署呼籲竹28-1道路用路人，依施工引導標示行車並遵守交維人員指揮，以確保通行安全。
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