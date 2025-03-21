石門水庫至新竹聯通管工程 4月工程再推進將管制道路

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」具有石門水庫跨域支援新竹寶二水庫水源調度功能，有助於新竹地區整體供水穩定，並提升供水系統調度韌性。聯通管隧道標工程迄今年3月19日止實際進度達24.4%，進度超前約14.1% ，預計2028年6月完工。現為加速趕工提前完成，預計自今年4月起施作竹28-1鄉道約2公里路段。

北水分署表示，聯通管隧道標工程規畫自4月展開竹28-1鄉道埋管施工，3月7日已先辦理地方說明會，將交通管制規畫向民眾說明，後續北水分署將督導施工廠商趕辦完成，並要求確保施工品質與安全。

4月起要施作的竹28-1鄉道約2公里路段施工，工程規畫分3段施工，台三線至竹28-1鄉道土地公間路段，採全線封閉施工，預計施工期間為今年6至12月，民眾進出改由臨時替代道路（紅色路線）通行。

28-1鄉道土地公至水頭伯公間路段，採日間上午8時至下午5時封閉施工，施工期間為明年1至12月，民眾進出改由水頭伯公旁替代道路（綠色路線）通行 。

水頭伯公至東安里13鄰鄰長住宅間路段，採日間單線雙向管制通行，施工期間為今年4月至12月。