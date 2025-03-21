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竹縣「行動藝術館」開跑 7校巡迴展覽為美學教育扎根

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
精選40幅作品展出，希望讓各校師生職員及社區居民都能就近欣賞名家風采，讓美學教育向下扎根。圖／縣府提供
精選40幅作品展出，希望讓各校師生職員及社區居民都能就近欣賞名家風采，讓美學教育向下扎根。圖／縣府提供

新竹縣政府文化局攜手新竹縣書畫藝術學會，於3月至11月舉辦「行動藝術館」7校巡迴藝術展。縣長楊文科表示，行動藝術館除了展示名家作品，更結合各校藝術與人文等相關課程，啟發學生對藝術的興趣，增加美感經驗及鑑賞力，讓美學教育從小扎根。

文化局今天上午於新豐鄉新豐國小為2025「行動藝術館」巡迴展拉開序幕。今年的「行動藝術館」以高鐵列車的概念發想，從新豐鄉新豐國小出發，將陸續前往湖口鄉華興國小、新埔鎮文山國小、關西鎮南和國小、芎林鄉芎林國小、竹北市安興國小及寶山鄉雙溪國小等7所學校展出。

楊文科表示，「行動藝術館」除了展示名家作品，各校也安排不同的藝術家為師生進行作品導覽和藝術欣賞，帶領師生進入藝術世界。另外，各校展覽期間結合藝術與人文等相關課程，實施美感教育與藝術鑑賞，啟發學生對藝術的興趣，提高藝術鑑賞能力，增加美感經驗。

文化局長朱淑敏說，今年與新竹縣書畫藝術學會合作，由學會擔任「行動藝術館」巡迴展的策展單位，展出作品經過審核和挑選，涵蓋油畫、水彩、水墨、書法、其他媒材等5大類，參展藝術家多達40人，精選40幅作品展出，希望讓各校師生職員及社區居民都能就近欣賞名家風采，讓美學教育向下扎根，並傳達藝術家追求「真善美」的人生哲學。

2025新竹縣「行動藝術館」巡迴展7校接力聯展，也歡迎社區民眾蒞臨參觀，活動訊息請上新竹縣政府文化局網站查詢，或電洽03-5510201分機810何先生。

今年與新竹縣書畫藝術學會合作，由學會擔任「行動藝術館」巡迴展的策展單位。圖／縣府提供
今年與新竹縣書畫藝術學會合作，由學會擔任「行動藝術館」巡迴展的策展單位。圖／縣府提供
展出作品經過審核和挑選，涵蓋油畫、水彩、水墨、書法、其他媒材等5大類，參展藝術家多達40人。圖／縣府提供
展出作品經過審核和挑選，涵蓋油畫、水彩、水墨、書法、其他媒材等5大類，參展藝術家多達40人。圖／縣府提供

文化局 新竹 藝術館

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